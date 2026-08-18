باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز سهشنبه گزارش داد که یک کشتی فلهبر در نزدیکی سواحل عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: «شخص ثالثی گزارش داده است که یک کشتی فلهبر هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این برخورد باعث آسیب به سمت راست کشتی و آسیب خدمه شده است.»
علاوه بر این، این آژانس توضیح داد که این گزارش مربوط به ۱۵ آگوست است و با تاخیر اعلام شده است. مقامات در حال حاضر در حال بررسی این حادثه هستند و از همه کشتیها خواستهاند که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.
منبع: الجزیره