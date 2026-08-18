باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۱۵ تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه خانگی اش شهید وطنی قائمشهر به مصاف استقلال رفت.
علیرضا جعفرپور، هومن ربیعزاده، بهروز نوروزیفرد، ابوالفضل کوهی، محمد حسینزاده، صادق بوصبیح، پوریا سرآبادانی، معید ایمری، افشین صادقی، جواد آقاییپور و فردین نجفی
حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان
بازی با سوت بیژن حیدری آغاز شد.
دقیقه ۳: علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی توانست یک پاس خوب را در محوطه جریمه برای اسماعیل قلیزاده مهیا کند و قلیزاده پس از یک چرخش زیبا، ضربهاش را نیز زد که توپ او را جعفرپور، گلر نساجی مهار کرد.
دقیقه ۱۴: استقلال میتوانست یک گل زیبا به ثمر برساند. صالح حردانی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که شلیک دیدنی او را باز هم جعفرپور مهار کرد و با نوک انگشتانش راهی کرنر کرد.
دقیقه ۲۸: ضربه سر ربیعزاده با دخالت فرعباسی راهی کرنر شد و سپس کرنر ارسالی با یک ضربه سر دیگر این مرتبه از سوی نوروزیفر به شکل خطرناکی راهی اوت شد تا نساجی به گل نرسد.
دقیقه ۳۲: یک توپ به روی دروازه استقلال ارسال شد که گودرزی با سر قصد داشت توپ را دفع کند که توپ به شکل اتفاقی به سر ربیعزاده برخورد کرد و با فاصله کمی از کنار تیرک به بیرون رفت.
دقیقه ۳۴: علیرضا کوشکی از داخل محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که بار دیگر جعفرپور با واکنشی دیدنی توپ را از گوشه دروازه مهار و راهی کرنر کرد.
نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.