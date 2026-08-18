باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۱۵ تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه خانگی اش شهید وطنی قائمشهر به مصاف استقلال رفت.

ترکیب نساجی:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، ابوالفضل کوهی، محمد حسین‌زاده، صادق بوصبیح، پوریا سرآبادانی، معید ایمری، افشین صادقی، جواد آقایی‌پور و فردین نجفی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

بازی با سوت بیژن حیدری آغاز شد.

دقیقه ۳: علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی توانست یک پاس خوب را در محوطه جریمه برای اسماعیل قلی‌زاده مهیا کند و قلی‌زاده پس از یک چرخش زیبا، ضربه‌اش را نیز زد که توپ او را جعفرپور، گلر نساجی مهار کرد.

دقیقه ۱۴: استقلال می‌توانست یک گل زیبا به ثمر برساند. صالح حردانی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که شلیک دیدنی او را باز هم جعفرپور مهار کرد و با نوک انگشتانش راهی کرنر کرد.

دقیقه ۲۸: ضربه سر ربیع‌زاده با دخالت فرعباسی راهی کرنر شد و سپس کرنر ارسالی با یک ضربه سر دیگر این مرتبه از سوی نوروزی‌فر به شکل خطرناکی راهی اوت شد تا نساجی به گل نرسد.

دقیقه ۳۲: یک توپ به روی دروازه استقلال ارسال شد که گودرزی با سر قصد داشت توپ را دفع کند که توپ به شکل اتفاقی به سر ربیع‌زاده برخورد کرد و با فاصله کمی از کنار تیرک به بیرون رفت.

دقیقه ۳۴: علیرضا کوشکی از داخل محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که بار دیگر جعفرپور با واکنشی دیدنی توپ را از گوشه دروازه مهار و راهی کرنر کرد.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.