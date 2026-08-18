تیم‌ استقلال در هفته دوم لیگ برتر با یک گل در خانه نساجی مازندران به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۱۵ تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه خانگی اش شهید وطنی قائمشهر به مصاف استقلال رفت.

ترکیب نساجی:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، ابوالفضل کوهی، محمد حسین‌زاده، صادق آلبوصبیح (۸۰- سیدمحمدمهدی طهماسبی)، پوریا سرآبادانی، معید ایمری (۶۶-علی نصیری)، افشین صادقی (۶۸- پوریا رضازاده)، جواد آقایی‌پور (۸۰- آریو مهدوی‌کیا) و فردین نجفی (۴۶- علی اصغر اعرابی)

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (۶۰- محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (۸۰- محمدرضا آزادی)

کارت زرد:

نساجی: امیرمسعود سرآبادانی (۳۶) - فردین نجفی (۴۳)

 استقلال:صالح حردانی (۴۵+۲)

بازی با سوت بیژن حیدری آغاز شد.

دقیقه ۳: علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی توانست یک پاس خوب را در محوطه جریمه برای اسماعیل قلی‌زاده مهیا کند و قلی‌زاده پس از یک چرخش زیبا، ضربه‌اش را نیز زد که توپ او را جعفرپور، گلر نساجی مهار کرد.

دقیقه ۱۴: استقلال می‌توانست یک گل زیبا به ثمر برساند. صالح حردانی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که شلیک دیدنی او را باز هم جعفرپور مهار کرد و با نوک انگشتانش راهی کرنر کرد.

دقیقه ۲۸: ضربه سر ربیع‌زاده با دخالت فرعباسی راهی کرنر شد و سپس کرنر ارسالی با یک ضربه سر دیگر این مرتبه از سوی نوروزی‌فر به شکل خطرناکی راهی اوت شد تا نساجی به گل نرسد.

دقیقه ۳۲: یک توپ به روی دروازه استقلال ارسال شد که گودرزی با سر قصد داشت توپ را دفع کند که توپ به شکل اتفاقی به سر ربیع‌زاده برخورد کرد و با فاصله کمی از کنار تیرک به بیرون رفت.

دقیقه ۳۴: علیرضا کوشکی از داخل محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد  که بار دیگر جعفرپور با واکنشی دیدنی توپ را از گوشه دروازه مهار و راهی کرنر کرد.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم با سوت بیژن حیدری آغاز شد.

دقیقه ۵۲: ضربه کوشکی بی‌حاصل از کنار دروازه نساجی عبور کرد.

دقیقه ۵۳: ضربه زمینی و کم جان افشین صادقی در آغوش فرعباسی قرار گرفت.

دقیقه ۵۹: صالح حردانی با یک حرکت دیدنی از سمت راست وارد محوطه جریمه شد و قصد داشت با یک پاس در عرض، سحرخیزان را با دروازه خالی رو‌به‌رو کند که ربیع‌زاده با یک تکل دیدنی دروازه تیمش را نجات داد.

دقیقه ۶۳: حردانی با حرکتی تماشایی و پاس کات‌بک، روی نقطه پنالتی توپ را به قلی‌زاده سپرد که شوت محکم او با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۶: نساجی روی یک ضدحمله و پاس سریع به پشت مدافعان استقلال می‌توانست توسط جواد آقایی‌پور صاحب یک موقعیت تک به تک شود که عارف آقاسی با حضور به موقع و یک حرکت دیدنی توپ را دفع کرد.

دقیقه ۷۶: یاسر آسانی ضربه کرنر را زمینی و سریع به حوالی خط محوطه جریمه فرستاد و قلی‌زاده از بیرون محوطه جریمه به سمت توپ دوید و ضربه‌اش را نیز زمینی و محکم زد که توپ به شکل بسیار خطرناکی از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۱: روی غفلت خط مدافعان نساجی محمدرضا آزادی دروازه را باز کرد تا استقلال به گل برسد.

دقیقه ۸۷: محمدحسین اسلامی از سمت راست با یک حرکت خوب وارد محوطه جریمه شد که ضربه کات‌بک او را جعفرپور دفع کرد و در ادامه توپ خط عرضی را طی کرد و به بیرون رفت.
 
درنهایت استقلال با تک گل آزادی به برتری رسید تا دومین پیروزی  متوالی آبی پوشان با سهراب بختیاری زاده به ثبت برسد و آن‌ها با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گیرند.
 
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برچسب ها: نساجی مازندران ، استقلال ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
الان لنگیا میان این بازی را تحلیل میکنند ومیگن ... این بازی تبانی بود....
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
۵ هفته دیگه داد پی زنن بختیاری حیا کن استقلال. ا رها کن این استقلال راه به جایی نمی برد
۳
۷
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