واشنگتن پست گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس پس از پایان جنگ با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس پس از پایان درگیری با ایران است.

این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که از آنجا که ایران ماه‌هاست پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از کشور را هدف قرار داده است، این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که ممکن است این پایگاه‌ها را پس از درگیری به وضعیت قبلی خود بازنگرداند.

علاوه بر این، منابع فاش کردند که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام نیز در حال بررسی این موضوع است، اما پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هنوز دستور بررسی رسمی ردپای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را نداده است. منابع افزودند: «باید در مورد برخی از این موارد تصمیم گیری شود.»