واشنگتن پست گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس پس از پایان جنگ با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس پس از پایان درگیری با ایران است.

این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که از آنجا که ایران ماه‌هاست پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از کشور را هدف قرار داده است، این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که ممکن است این پایگاه‌ها را پس از درگیری به وضعیت قبلی خود بازنگرداند.

علاوه بر این، منابع فاش کردند که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام نیز در حال بررسی این موضوع است، اما پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هنوز دستور بررسی رسمی ردپای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را نداده است. منابع افزودند: «باید در مورد برخی از این موارد تصمیم گیری شود.»

برچسب ها: پنتاگون ، حضور نظامی
خبرهای مرتبط
سئول: کره جنوبی به مذاکرات با آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز ادامه می‌دهد
۴۹ تحقیق درباره کمک‌های نظامی به اوکراین؛ آمریکا به دنبال کشف تقلب‌های احتمالی
افول قدرت هوایی آمریکا در آسمان ایران 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سقوط ترامپ؛ سایه جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
حمله به یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای جانسون: ائتلاف جدیدی از ناتو و کشور‌های عربی برای حل جنگ ایران تشکیل می‌شود
اعلام شروط حزب‌الله عراق برای تعامل با دولت در موضوع انحصار سلاح
قطر: میانجی‌گران پس از توافق ایران و عمان به دنبال بازگشت به مذاکره هستند
اردوغان در گفت‌و‌گو با ترامپ خواستار دیپلماسی برای حل تنش‌ها بین تهران و واشنگتن شد
آیا جاده ابریشم یخی چین می‌تواند جایگزین گلوگاه‌های خاورمیانه شود؟
درگیری قضایی قاضی فدرال و ترامپ بر سر مقر اف‌بی‌آی
اقتصاد ایران؛ از پیش‌بینی فروپاشی تا انعطاف‌پذیری در برابر جنگ و تحریم
تاب‌آوری اقتصاد ایران، محاسبات آمریکا را برای فروپاشی بر هم زد
آخرین اخبار
واشنگتن پست: آمریکا به دنبال کاهش حضور نیرو‌های خود در خلیج فارس است
وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان
گفتگوی رئیس امارات و ترامپ درباه منطقه
بحران اعتبار سیاست خارجی ترامپ در مواجهه با تنش‌های خاورمیانه
ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام نیست
فرمانده ارتش لبنان: اسرائیل همچنان توافق را نقض می‌کند
سفیر آمریکا: ترامپ و نتانیاهو اختلافی ندارند
هشدار درباره فاجعه بهداشتی و زیست‌محیطی در غزه
مقام آمریکایی در ماموریتی محرمانه با کرملین مذاکره کرد
ترامپ تصویر «تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا» را منتشر کرد
دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان به بیمارستان را صادر کرد
گفتگوی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و سوری
قطر: میانجی‌گران پس از توافق ایران و عمان به دنبال بازگشت به مذاکره هستند
بانک مرکزی اروپا: چشم‌انداز تورم به جنگ آمریکا و ایران بستگی دارد
وزرای خارجه مصر و عمان بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش تنش تأکید کردند
درگیری قضایی قاضی فدرال و ترامپ بر سر مقر اف‌بی‌آی
روسیه سفیر ژاپن را به دلیل اظهارات درباره جزایر کوریل احضار کرد
افزایش قیمت نفت در سایه تشدید تنش‌ها و اختلال در تردد تنگه هرمز
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جیزان را با پهپاد هدف قرار داد
باران‌های سیل‌آسا در کره جنوبی؛ بیش از ۲۵۰۰ مورد خسارت ثبت شد
آیا جاده ابریشم یخی چین می‌تواند جایگزین گلوگاه‌های خاورمیانه شود؟
تاب‌آوری اقتصاد ایران، محاسبات آمریکا را برای فروپاشی بر هم زد
شکاف تسلیحاتی در ناتو؛ اختلاف بر سر سامانه‌های موشکی آمریکایی و صهیونیستی
وزیر خارجه چین برای اولین بار در ۵ سال به کره جنوبی سفر می‌کند
پکن محدودیت‌های صادراتی را کاهش داد؛ صادرات سوخت به بالاترین سطح پس از جنگ رسید
سقوط ترامپ؛ سایه جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
کاهش ارزش دلار در پی افت انتظارات از افزایش نرخ بهره آمریکا
ادعای جانسون: ائتلاف جدیدی از ناتو و کشور‌های عربی برای حل جنگ ایران تشکیل می‌شود
اقتصاد ایران؛ از پیش‌بینی فروپاشی تا انعطاف‌پذیری در برابر جنگ و تحریم
سی‌ان‌ان: تهدید‌های ترامپ علیه عمان بیشتر تاکتیک چانه‌زنی است