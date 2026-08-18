باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ هشتمین جلسه هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان غربی با حضور رئیسکل دادگستری استان و اعضای هیئت امنا برگزار شد و پرونده آزادی ۵۵ زندانی جرایم غیرعمد به تصویب رسید.
فتحی، مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی و نایبرئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۵۶۲ میلیارد تومان برآورد شده بود که با پیگیریهای انجامشده و همت خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
وی افزود: از مجموع بدهیهای این افراد، ۱۷ میلیارد تومان از محل کمکهای مردمی و حمایت مستقیم ستاد دیه پرداخت شده است؛ اقدامی که زمینه بازگشت ۵۵ نفر به کانون خانواده را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی با قدردانی از مشارکت نیکوکاران استان گفت: این اقدام، جلوهای ارزشمند از فرهنگ نوعدوستی و همدلی مردم آذربایجان غربی است و میتواند از آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار جلوگیری کند.
فتحی با اشاره به نیاز مستمر ستاد دیه به مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: هماکنون حدود یکهزار زندانی جرایم غیرعمد و مالی در ندامتگاههای استان در انتظار حمایت خیرین هستند.
وی از خیرین و نیکاندیشان خواست با تداوم کمکهای خود، ستاد دیه را در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و بازگرداندن آنان به زندگی و خانواده یاری کنند.