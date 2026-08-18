باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجتحقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تضمین سلامت محصولات کشاورزی از طریق اخذ مجوزهای استاندارد و کد شناسه (QR code)، از ارکان اصلی ارتقای کیفیت تولید و تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی استان فارس است.
او بیان کرد: با تمرکز بر مفاد مواد ۵ و ۱۶ قانون استاندارد، تأکید بر لزوم انطباق محصولات با شیوهنامههای فنی و پایداری سلامت مواد غذایی، در دستور کار قرار گرفته است. به همین منظور، ابعاد فنی صدور گواهینامههای مربوط به حد مجاز آلایندههای شیمیایی در محصولات غذایی و ضرورت آموزش استانداردهای اجباری به بهرهبرداران، از اولویتهای اصلی برای تقویت بازارهای هدف داخلی و بینالمللی است.
بهجتحقیقی توصیه کرد: تولیدکنندگان محصولات باغی و زراعی پیش از عرضه به بازار، محصولات خود را بستهبندی کرده و مجوز کد رهگیری (QR Code) و نشان استاندارد ملی را دریافت کنند. این فرآیند باعث میشود تمامی محصولات از مبدأ و مرحله کاشت تا مقصد، بهطور کامل و شفاف قابل شناسایی و رهگیری باشند.
او از منظر حقوقی و اجرایی، بر اساس ماده ۱۶ قانون استاندارد، تولیدکنندگانی که متقاضی صدور مجوز هستند، بهتر است همزمان با اخذ پروانه تأسیس و پیش از شروع تولید انبوه، نسبت به دریافت مجوز استاندارد اقدام کنند. در این زنجیره، سازمان جهاد کشاورزی فارس در مسیر شروع درخواستها و صدور شناسه محصولات کشاورزی است و سازمان ملی استاندارد وظیفه تکمیل و نهایی کردن این فرآیند را بر عهده دارد.
بهجتحقیقی با توجه به تفاوت استانداردهای «اجباری» و «تشویقی»، اظهار کرد: در مواردی که استاندارد ملی برای محصول خاصی تدوین نشده است، رعایت دقیق مقررات فنی الزامی است. علاوه بر این، ضرورت همکاری مشترک مراکز علمی از جمله مرکز تحقیقات کشاورزی با سازمان ملی استاندارد برای تدوین استانداردهای ملی جدید، به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح کیفی محصولات مطرح است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر نقش حاکمیتی این سازمان در تأمین امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: تولید محصول سالم و باکیفیت، مسئولیت ما در برابر نسلهای آینده است. ما نباید تنها به تدوین استانداردها بسنده کنیم، بلکه باید در اجرای آنها نیز پیشرو باشیم و با آموزش مستمر استانداردهای لازم به بهرهبرداران و کارشناسان، فرهنگ استاندارد را در تمام زنجیره تولید نهادینه کنیم.
منبع: جهاد کشاورزی فارس