فرمانده انتظامی شهرستان نور از زمین گیر کردن قاتل مسلح فراری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان نور، گفت:در پی وقوع یک فقره قتل در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با دریافت این خبر سریعا وارد عمل شده و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم را در یکی از روستا‌های توابع شهرستان شناسایی کردند.

سرهنگ مهدوی گفت: متهم با مشاهده پلیس، با سلاح در اختیار، اقدام به تیراندازی نمود که ماموران نیز با رعایت قانون بکارگیری سلاح، ضمن زمینگیر کردن و انتقال وی به یک از مراکز درمانی، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۵ تیر فشنگ جنگی نیز از قاتل فراری کشف کردند.

پلیس مازندران