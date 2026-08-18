باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس در نخستین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سال ۱۴۰۵، این فرهنگ را عامل اصلی شکست هیمنه دشمنان و ضامن بقای تمامیت ارضی کشور دانست و تأکید کرد: ترویج این روحیه، مهمترین عامل ناامیدی دشمن در جنگ نرم است.
استاندار فارس در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، آنان را مصادیق بارز ایثارگری خواند.
او افزود: آزادگان عزیز ما با تحمل سالها رنج در اسارتگاههای رژیم بعث، حقی بزرگ بر گردن همه ما دارند. ایمان راسخ و اعتقاد عمیق این عزیزان به خداوند سبحان و فرهنگ ایثار، تنها عامل تحمل آن شرایط سخت بود. بیست و ششم مردادماه باید نه تنها در تاریخ انقلاب، بلکه به عنوان روزی ماندگار در تاریخ ایران، گرامی داشته شود تا نسلهای آینده بدانند این قهرمانان در زندانهای حزب بعث چه مقاومتی از خود نشان دادند.
امیری با اشاره به تقارن این ایام با چهلمین روز خاکسپاری و تشییع «قائد شهید امت»، این رویداد را در قرن حاضر بینظیر دانست و گفت: حضور میلیونی و تاریخی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، جلوهای از شور و شعور ملت بود.
او گفت: دستگاههای فرهنگی مسئولیت دارند تا با برنامهریزی دقیق، مراسم گرامیداشت چهلمین روز ایشان را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنند، چرا که مردم ایران همواره وفاداری خود را به اسلام، آرمانهای امام راحل (ره) و قائد شهید به اثبات رساندهاند.
فرهنگ ایثار، سپر دفاعی کشور در برابر تهاجم دشمن
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، دفاع هشتساله را تنها جنگ در ۲۵۰ سال اخیر دانست که حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد و خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه مرگناپذیری رزمندگان ما که برخاسته از مکتب اهلبیت (ع) است، نبود، قطعاً سرنوشت جنگ به شکل دیگری رقم میخورد. امروز نیز اگر به دنبال ایرانی آباد، آزاد و بازدارنده در برابر تهدیدات هستیم، توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اصلیترین مؤلفه است.
او با مقایسه روحیه مقاومت مردم ایران با جوامع غربی گفت: در حالی که در جوامع غربی حتی کشته شدن چند نفر، جامعه را دچار وحشت از مرگ میکند، در ایران اسلامی رزمندگان ما آگاهانه به استقبال شهادت میروند. این روحیه، هیمنه مسلحترین ارتشهای دنیا را در هم شکسته و دشمن را در موضع ضعف قرار داده است.
استاندار فارس با اشاره به دلاورمردیهای شهدای خلبان، از جمله شهید عباس دوران و شهید مجید کاظمی، تأکید کرد: فارس همواره مهد دلاوران بوده و استمرار این روحیه نشاندهنده اصالتِ فرهنگ ایثار در این سرزمین است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به نقشههای دشمن برای تضعیف این فرهنگ غنی گفت: دشمن امروز دریافته که برای ضربه زدن به مقاومت بیرونی کشور، باید روحیه درونی و باورهای مردم را هدف قرار دهد. ترویج فساد و برهنگی، دقیقاً در راستای همین راهبردِ تهیسازی جامعه از ارزشهای متعالی است که عامل مقاومت ما هستند.
او گفت. اگرچه هر بیحجابی الزاماً به معنای بیعفتی نیست، اما نباید از این واقعیت غافل شد که هدف دشمن از ترویج این ناهنجاریها، تضعیف ستونهای اصلی مقاومت جامعه است.