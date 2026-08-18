مازندران از استان‌های مستعد در حوزه نوغانداری است و زنان روستایی این استان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای این بخش داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه نوغانداری، گفت: مازندران از استان‌های مستعد در حوزه نوغانداری است و زنان روستایی این استان با روحیه تلاشگر، تجربه‌محوری و حضور مؤثر در عرصه تولید، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای این بخش داشته باشند.

او افزود: توسعه نوغانداری، تنها یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه فرصتی برای توانمندسازی اقتصادی زنان روستا، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌رود.

خلیلی همچنین گفت: اگر آموزش‌های ترویجی به‌صورت هدفمند، میدانی و متناسب با نیاز زنان روستایی طراحی شود، می‌توان شاهد جهش جدی در مشارکت آنان در زنجیره تولید نوغانداری در مازندران بود.

او با اشاره به نقش دفتر زنان روستایی و عشایری و همکاری استان‌ها، افزود: تجربه‌نگاری، انتقال دانش و هماهنگی بین‌بخشی، سه رکن اصلی موفقیت در اجرای نقشه راه آموزش و ترویج نوغانداری در سال ۱۴۰۶ خواهد بود.

برچسب ها: شغل نوغانداری ، صنعت نوغانداری
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