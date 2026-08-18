مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت صنعت گاز کشور که در حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی آسیب دیده بود ، به مدار تولید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: شرکت ملی گاز ایران طی سالهای گذشته همواره با موضوع ناترازی گاز مواجه بوده و به ویژه در نیمه دوم سال تلاش کرده است با وجود محدودیتها، گاز مورد نیاز مردم را تأمین کند و اجازه ندهد خللی در این خدمترسانی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته بخشی از ناترازی گاز از طریق مدیریت مصرف صنایع و بخشی نیز با همکاری مردم جبران میشد، اما شرایط امسال متفاوت است و همه بخشها باید برای عبور از فصل زمستان دست به دست هم دهند.
صیدالی با اشاره به حمله به تأسیسات صنعت گاز در عسلویه ادامه داد: پس از شهادت مقام معظم رهبری، چهار پالایشگاه بزرگ گازی در عسلویه مورد هدف قرار گرفت و در مدت حدود سه دقیقه ۲۷ موشک سنگین به تجهیزات مهم و اساسی این پالایشگاهها اصابت کرد که در پی آن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: در پی این حادثه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت، ظرفیتی که میزان قابل توجهی است و میتواند با مصرف گاز یک کشور بزرگ برابری کند.
وی اضافه کرد: با تلاش و همافزایی نیروهای شرکت ملی نفت و گاز ایران، در کمتر از ۶ ساعت برنامه مشخصی برای میزان خسارت، ظرفیتهای قابل بازگشت و نحوه جبران آن تدوین شد و با اقدامات انجامشده، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این ظرفیت اکنون بازگشته است.
صیدالی افزود: بخش دیگری از ظرفیت آسیب دیده نیز تا مهرماه به شبکه بازخواهد گشت، هرچند برآورد میشود حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت برای یک تا دو سال در دسترس نباشد.
وی با بیان اینکه عملیات آواربرداری در پالایشگاههای آسیبدیده انجام و روند تجهیز و بازگرداندن آنها به شرایط عادی آغاز شده است، گفت: با وجود آسیبهایی که به صنعت کشور وارد شد و محدودیتهای موجود، تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز موجب شد روند خدمترسانی متوقف نشود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از کارکنان صنعت گاز و نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در این آیین، گفت: کارکنان صنعت گاز از جنس همین مردم هستند و به خوبی میدانند خدمتی که به مردم ارائه میکنند، تأمین یکی از نیازهای اساسی زندگی آنهاست و باید با تمام توان برای استمرار آن تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به همراهی مردم در شرایط جنگی اظهار داشت: مردم ایران در شرایط دشوار اخیر با حضور در میدان و حمایت از نیروهای خط مقدم، نقش مهمی در پایداری کشور ایفا کردند و این همراهی و مقاومت، پشتوانه بزرگی برای خدمترسانی دستگاههای اجرایی است.
صیدالی با اشاره به ظرفیتهای شرکت گاز استان زنجان، افزود: این استان از جهات مختلف خاص است و در زمینه گازرسانی از مناطق مهم کشور به شمار میرود، همچنین استانی صنعتی است و مصرف انرژی قابل توجهی دارد و در عین حال از نیروهای توانمند و کیفی در صنعت گاز برخوردار است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای زمستان پیشرو اظهار داشت: در صورت نبود برنامههای محکم، منسجم و هماهنگ، ممکن است در چند استان کشور با مشکل تأمین گاز مواجه شویم.
وی ادامه داد: سه استان شمالی کشور شامل خراسان شمالی، مازندران و گلستان ممکن است با شرایط دشوارتری مواجه شوند و بخش عمده یا حتی تمام استان در معرض مشکل قرار گیرد و هشت استان دیگر نیز ممکن است متناسب با شرایط افت فشار و وضعیت شبکه، در یک یا چند شهر با محدودیت مواجه شوند.
صیدالی تأکید کرد: با وجود همه مشکلات و کاهش بخشی از ظرفیت تولید، اطمینان داریم با برنامهریزی، همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم میتوان فصل زمستان را با پایداری بیشتری پشت سر گذاشت.
وی یکی از مهمترین راهکارهای عبور از این شرایط را صرفهجویی و بهینهسازی مصرف دانست و گفت: امسال صنعت باید همکاری کند، مردم باید همراه باشند و کارکنان شرکت ملی گاز نیز تلاش خود را دوچندان کنند تا در ارائه خدمت به مردم شرمنده نشویم.
صیدالی همچنین از انسجام ایجاد شده در شرکت ملی گاز ایران و تلاش هیأتمدیره این شرکت قدردانی کرد و افزود: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و همکاری استانهای مختلف، تلاش میکنیم آمادگی لازم را برای فصل زمستان ایجاد کنیم و اجازه ندهیم دشمنان به اهداف خود در حوزه انرژی دست پیدا کنند.
وی با اشاره به سابقه حضور خود در دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به تجربهای که از دوران جنگ دارم، هرگز تصور نمیکردم روزی ایران بتواند چنین اقتداری را در برابر فشارهای گسترده دشمنان به نمایش بگذارد و این ایستادگی نشاندهنده توان و اراده ملت ایران است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: صنعت گاز با تمام ظرفیت برای تأمین انرژی مردم و عبور از شرایط پیشرو آماده است و با تکیه بر تلاش کارکنان، برنامهریزی دقیق و همراهی مردم، میتوان از چالشهای موجود عبور کرد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: عبور موفق از زمستان پیشرو نیازمند باور به توان داخلی، همدلی و همکاری همه بخش هاست و در این شرایط، صرفنظر از گرایشها و اختلاف نظرها همه باید برای خدمت به مردم و حفظ پایداری شبکه انرژی دست به دست هم دهند.
صیدالی افزود: امروز دیگر موضوع چپ و راست یا اختلافات منطقهای مطرح نیست، بلکه موضوع، منافع کشور و نظام جمهوری اسلامی و خدمت به ملت ایران است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای عبور از شرایط پیشرو تلاش کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکتهای کاربر گفت: این شرکتها ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه گاز دارند و اگر برنامهریزی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت انجام شود، میتوان از آن در مدیریت شرایط تولید و مصرف انرژی بهره گرفت.
صیدالی همچنین از مدیران و کارکنان شرکت گاز استان زنجان خواست: پیشنهادهای عملیاتی خود را برای مدیریت مصرف و عبور از شرایط زمستان ارائه کنند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ضرورت همراهی مردم در فصل سرد سال اظهار داشت: انتظار از مردم این است که در زمان اوج سرما و افزایش مصرف با مدیریت مصرف گاز به کمک صنعت گاز بیایند.
وی ادامه داد: اگر خانوادهای در سالهای گذشته تمام اتاقهای خود را گرم میکرد، امسال انتظار داریم در زمان اوج سرما، با کاهش مصرف و مدیریت وسایل گرمایشی به پایداری شبکه کمک کند تا بتوانیم هم گاز مورد نیاز بخش خانگی را تأمین کنیم و هم صنایع را در مدار نگه داریم.
صیدالی با بیان اینکه تأمین برق نیز به گاز وابسته است، افزود: بخش مهمی از سوخت نیروگاهها از گاز تأمین میشود و اگر گاز مورد نیاز نیروگاهها تأمین نشود، تولید برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخشها به پایداری شبکه برق نیز کمک میکند.
وی اظهار داشت: همه همکاران، فارغ از اختلاف نظرها باید به حرمت ملت ایران و برای حفظ منافع کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم زمستان پیش رو را که بر اساس پیشبینیها ممکن است سرد باشد، بدون وارد شدن فشار و مشکل به مردم پشت سر بگذاریم.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گذرا بودن مسئولیتها گفت: هیچ مدیریتی ماندگار نیست و اگر قرار بود مدیران برای همیشه در جایگاه خود باقی بمانند، نوبت به افراد بعدی نمیرسید بنابراین هر فرد باید بداند فرصتی که برای خدمت در اختیار او قرار گرفته، موقتی است.
صیدالی ادامه داد: هر یک از ما در مدت مسئولیت خود میتوانیم وظیفهمان را به خوبی انجام دهیم و برای خود توشهای از خدمت و ثواب فراهم کنیم یا اینکه از فرصت مسئولیت به درستی استفاده نکنیم و در قبال مردم و کشور کوتاهی داشته باشیم.
صیدالی همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف اظهار داشت: مدیران در دولت وظیفه دارند با سایر قوا و دستگاههای کشور هماهنگ باشند، دیدگاهها و نظرات کارشناسی را دریافت کنند و با آمادگی کامل نسبت به مسائل و موضوعات کاری تصمیم بگیرند.
وی تأکید کرد: همه افرادی که مسئولیت میپذیرند باید با این نگاه فعالیت کنند که خدمت به مردم و سربلندی کشور هدف اصلی است و جایگاه مدیریتی تنها فرصتی گذرا برای انجام این وظیفه محسوب میشود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: اگر همه ظرفیتهای کشور در کنار هم قرار گیرد و مردم، صنعت و کارکنان شرکت ملی گاز در مدیریت مصرف و تأمین انرژی همکاری کنند، میتوان با وجود همه محدودیتها و دشواریها، زمستان پیشرو را با موفقیت پشت سر گذاشت.
سرپرست شرکت گاز استان زنجان نیز در این مراسم با قدردانی از اعتماد مدیران شرکت ملی گاز ایران و مجموعه مدیران استانی، گفت: امیدوارم همکاران و مدیران استان نیز در این مسیر یاری کنند تا شرمنده این اعتماد نباشم و بتوانم مسئولیتی را که به من سپرده شده است به بهترین شکل انجام دهم.
مهدی نبئی مسئولیت مدیریتی را امانتی بزرگ عنوان کرد و افزود: هر یک از ما علاوه بر اعتبار شخصی، بخشی از اعتبار سازمان را نیز نمایندگی میکنیم و اگر به اعتبار یک فرد خدشهای وارد شود، آثار آن متوجه مجموعهای است که در آن فعالیت میکند.
وی ادامه داد: شرکت گاز استان زنجان طی ۲۲ سال گذشته با تلاش مدیران، کارکنان و پیشکسوتان خود همواره جایگاه، اعتبار و شأن مناسبی داشته است و امیدوارم بتوانم این امانت بزرگ را با صحت و سلامت حفظ کنم و آن را در آینده به فرد دیگری که مسئولیت را برعهده خواهد گرفت، بسپارم.
در پایان این مراسم از زحمات مسعود صابری فر تقدیر و مهدی نبئی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت گاز استان زنجان معرفی شد.