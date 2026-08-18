ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی چهارمحال و بختیاری فردا چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه انرژی در شرایط اوج مصرف، کلیه ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان فردا چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم لازم‌الاجرا بوده و با هدف کمک به پایداری شبکه انرژی و مدیریت مصرف اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمان‌های اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.

منبع: روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، مصرف انرژی
خبرهای مرتبط
تعطیلی مراکز اداری و آموزشی استان فردا چهارشنبه اول بهمن
تعطیلی اماکن ورزشی چهارمحال ‌و بختیاری به مناسبت اربعین حسینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش سلامت جامعه با مصرف نان کامل/ ماهانه ١٠٠ تن آرد کامل در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود+ عکس
تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری
چهارمحال‌وبختیاری پرچمدار مطالبه توسعه متوازن اسکواش شد+تصاویر
معرفی کتاب اسیر شماره ۱۷۹۲۲ + فیلم
آخرین اخبار
معرفی کتاب اسیر شماره ۱۷۹۲۲ + فیلم
چهارمحال‌وبختیاری پرچمدار مطالبه توسعه متوازن اسکواش شد+تصاویر
تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری
افزایش سلامت جامعه با مصرف نان کامل/ ماهانه ١٠٠ تن آرد کامل در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود+ عکس
پیکر جوان ۳۵ ساله در زاینده‌رود پس از ۵ روز کشف شد
آغاز دیوارنگاری شهدا در نقاط مختلف شهرکرد + تصاویر