باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی-رحمتاللهی فرماندار شهرستان آذرشهرگفت: این طرح بهزودی در جریان سفر استانی دکتر پزشکیان و هیئت دولت به آذربایجانشرقی افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به مشخصات این طرح گفت: تصفیهخانه فاضلاب آذرشهر برای جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده و با استفاده از سیستم SBR و بر اساس فناوریهای روز دنیا اجرا شده است.
وی ادامه داد: با تکمیل و راهاندازی تصفیهخانه، عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهرستان نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
رحمتاللهی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی ناشی از نبود شبکه و تصفیهخانه فاضلاب در شهرستان اظهار کرد: نبود این زیرساختها طی سالهای گذشته مشکلات زیستمحیطی متعددی به همراه داشته است که با تکمیل تصفیهخانه و توسعه شبکه فاضلاب، بخش عمدهای از این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این تصفیهخانه، گامی مهم در ارتقای زیرساختهای بهداشتی و زیستمحیطی شهرستان آذرشهر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.