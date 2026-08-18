فرماندار شهرستان آذرشهر با اشاره به مطالبه چندین‌ساله مردم آذرشهر برای تکمیل این طرح گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تخصیص به‌موقع اعتبارات، تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر تکمیل شده و در آستانه افتتاح قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی-رحمت‌اللهی فرماندار شهرستان آذرشهرگفت: این طرح به‌زودی در جریان سفر استانی دکتر پزشکیان و هیئت دولت به آذربایجان‌شرقی افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به مشخصات این طرح گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر برای جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده و با استفاده از سیستم SBR و بر اساس فناوری‌های روز دنیا اجرا شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل و راه‌اندازی تصفیه‌خانه، عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهرستان نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

رحمت‌اللهی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از نبود شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرستان اظهار کرد: نبود این زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته مشکلات زیست‌محیطی متعددی به همراه داشته است که با تکمیل تصفیه‌خانه و توسعه شبکه فاضلاب، بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی شهرستان آذرشهر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

 

برچسب ها: تصفیه خانه ، مشکل مردم
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