سرمربی استقلال خوزستان اطمینان دارد که شاگردانش مقابل پرسپولیس، عملکردی بهتر از هفته اول ارائه خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر خلیفه اصل سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان  در نشست خبری پیش از بازی  مقابل پرسپولیس اظهار کرد: بازی سختی پیش رو داریم. پرسپولیس از بازیکنان ملی‌پوش و بین‌المللی باکیفیت و کادر فنی بسیار خوبی بهره می‌برد. ما هم خیلی خوب تمرین کردیم و از لحاظ ذهنی آماده هستیم تا با ارائه بازی خوب، نتیجه مورد نظرمان را کسب کنیم و مردم خوزستان را شاد کنیم.

او با تمجید از همتای خود در پرسپولیس تصریح کرد: تارتار یکی از بهترین مربیان کشور است. پرسپولیس تغییرات زیادی نسبت به فصل گذشته داشته و بازیکنان خیلی خوبی جذب کرده است. پرسپولیس تیم بسیار خوب و آماده‌ای است، اما آماده هستیم تا بازی خوبی را ارائه کنیم و امیدوارم نتیجه مورد نظر خودمان را به دست بیاوریم.

سرمربی استقلال خوزستان در مورد دوری طولانی‌مدت شاگردانش از ورزشگاه غدیر اهواز خاطرنشان کرد: این مسئله قطعاً در نتایج تیم ما تأثیر دارد. بازی در ورزشگاه غدیر کمک زیادی به ما می‌کند. ۱۷ ماه است که در خانه خودمان میزبانی نمی‌کنیم و این موضوع، کارمان را سخت کرده است. امیدوارم ورزشگاه غدیر هر چه زودتر آماده شود تا از حق میزبانی خودمان استفاده کنیم.

خلیفه اصل درباره زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال خوزستان گفت: خوشبختانه مدیران باشگاه تمام تلاش خود را می‌کنند و کارها، روند خیلی خوبی را طی می‌کند. فکر می‌کنم تا قبل از پایان مهلت نقل‌وانتقالات، پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال خوزستان باز می‌شود و ان‌شاءالله از بازیکنانی که آنها را به تیم دعوت کرده‌ایم، از هفته چهارم استفاده کنیم.

او درباره  اشتباهات فردی بازیکنان استقلال خوزستان در دیدار با پیکان عنوان کرد: ۴۰ روز است که تمرینات را آغاز کرده‌ایم و از بازیکنانی که آنها را به تیم دعوت کرده‌ایم، استفاده نکردیم. به همین خاطر به بازیکنان جوان و خوب خودمان میدان دادیم که برای اولین بار در لیگ برتر بازی می‌کنند. اشتباهات فردی یک اتفاق طبیعی است و مطمئن باشید بازیکنان ما مقابل پرسپولیس، بهتر از مسابقه قبلی بازی می‌کنند. فوتبال متعلق به جوانان است و باید به آنها اعتماد کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره وضعیت محمد شریفی برای دیدار با پرسپولیس اظهار کرد: او مهره کلیدی ماست و قبل از شروع لیگ مصدوم شد، اما به این مسابقه می‌رسد. در لیگ فشرده ۳۴ هفته‌ای امسال، تیمی موفق است که بازیکنان کاملی داشته باشد. اگر بازی‌ها فشرده باشد، فشار مسابقات بالا می‌رود و بازیکنان مصدوم می‌شوند. از مدیران باشگاه درخواست می‌کنم مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال خوزستان را حل کنیم.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
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