باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه روز سهشنبه در بیانیهای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور سوریه در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که اسرائیل همچنان به حملات خود علیه زیرساختها و توانمندیهای سوریه ادامه میدهد و در عین حال تمامیت ارضی و وحدت این کشور را تضعیف میکند.
ترکیه همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا «موضع قاطعتری برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل علیه سوریه که هر روز ابعاد جدیدی به خود میگیرد، اتخاذ کند و پاسخگویی در قبال این اقدامات را که قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد، تضمین کند.»
منبع: آناتولی