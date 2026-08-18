وزارت امور خارجه ترکیه می‌گوید که اسرائیل به حملات خود علیه زیرساخت‌ها، توانمندی‌های سوریه و تضعیف تمامیت ارضی و وحدت آن ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور سوریه در استان ادلب را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که اسرائیل همچنان به حملات خود علیه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سوریه ادامه می‌دهد و در عین حال تمامیت ارضی و وحدت این کشور را تضعیف می‌کند.

ترکیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا «موضع قاطع‌تری برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل علیه سوریه که هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد، اتخاذ کند و پاسخگویی در قبال این اقدامات را که قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، تضمین کند.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به سوریه ، وزارت خارجه ترکیه
خبرهای مرتبط
بحران اعتبار سیاست خارجی ترامپ در مواجهه با تنش‌های خاورمیانه
سی‌ان‌ان: تهدید‌های ترامپ علیه عمان بیشتر تاکتیک چانه‌زنی است
گفتگوی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و سوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سقوط ترامپ؛ سایه جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
حمله به یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای جانسون: ائتلاف جدیدی از ناتو و کشور‌های عربی برای حل جنگ ایران تشکیل می‌شود
اعلام شروط حزب‌الله عراق برای تعامل با دولت در موضوع انحصار سلاح
قطر: میانجی‌گران پس از توافق ایران و عمان به دنبال بازگشت به مذاکره هستند
اردوغان در گفت‌و‌گو با ترامپ خواستار دیپلماسی برای حل تنش‌ها بین تهران و واشنگتن شد
آیا جاده ابریشم یخی چین می‌تواند جایگزین گلوگاه‌های خاورمیانه شود؟
درگیری قضایی قاضی فدرال و ترامپ بر سر مقر اف‌بی‌آی
اقتصاد ایران؛ از پیش‌بینی فروپاشی تا انعطاف‌پذیری در برابر جنگ و تحریم
تاب‌آوری اقتصاد ایران، محاسبات آمریکا را برای فروپاشی بر هم زد
آخرین اخبار
واشنگتن پست: آمریکا به دنبال کاهش حضور نیرو‌های خود در خلیج فارس است
وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان
گفتگوی رئیس امارات و ترامپ درباه منطقه
بحران اعتبار سیاست خارجی ترامپ در مواجهه با تنش‌های خاورمیانه
ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام نیست
فرمانده ارتش لبنان: اسرائیل همچنان توافق را نقض می‌کند
سفیر آمریکا: ترامپ و نتانیاهو اختلافی ندارند
هشدار درباره فاجعه بهداشتی و زیست‌محیطی در غزه
مقام آمریکایی در ماموریتی محرمانه با کرملین مذاکره کرد
ترامپ تصویر «تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا» را منتشر کرد
دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان به بیمارستان را صادر کرد
گفتگوی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و سوری
قطر: میانجی‌گران پس از توافق ایران و عمان به دنبال بازگشت به مذاکره هستند
بانک مرکزی اروپا: چشم‌انداز تورم به جنگ آمریکا و ایران بستگی دارد
وزرای خارجه مصر و عمان بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش تنش تأکید کردند
درگیری قضایی قاضی فدرال و ترامپ بر سر مقر اف‌بی‌آی
روسیه سفیر ژاپن را به دلیل اظهارات درباره جزایر کوریل احضار کرد
افزایش قیمت نفت در سایه تشدید تنش‌ها و اختلال در تردد تنگه هرمز
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جیزان را با پهپاد هدف قرار داد
باران‌های سیل‌آسا در کره جنوبی؛ بیش از ۲۵۰۰ مورد خسارت ثبت شد
آیا جاده ابریشم یخی چین می‌تواند جایگزین گلوگاه‌های خاورمیانه شود؟
تاب‌آوری اقتصاد ایران، محاسبات آمریکا را برای فروپاشی بر هم زد
شکاف تسلیحاتی در ناتو؛ اختلاف بر سر سامانه‌های موشکی آمریکایی و صهیونیستی
وزیر خارجه چین برای اولین بار در ۵ سال به کره جنوبی سفر می‌کند
پکن محدودیت‌های صادراتی را کاهش داد؛ صادرات سوخت به بالاترین سطح پس از جنگ رسید
سقوط ترامپ؛ سایه جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
کاهش ارزش دلار در پی افت انتظارات از افزایش نرخ بهره آمریکا
ادعای جانسون: ائتلاف جدیدی از ناتو و کشور‌های عربی برای حل جنگ ایران تشکیل می‌شود
اقتصاد ایران؛ از پیش‌بینی فروپاشی تا انعطاف‌پذیری در برابر جنگ و تحریم
سی‌ان‌ان: تهدید‌های ترامپ علیه عمان بیشتر تاکتیک چانه‌زنی است