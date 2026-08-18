باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در مراسم چهلم رهبر شهیدمان در مصلی امام خمینی (ره) گفت: امام امت ما در این ماجرا به پیامبر اعظم (ص) تأسی کرد و امت ما نیز به ایشان تأسی جستند.

وی افزود: انقلاب بزرگ اسلامی، بزرگ‌ترین معجزه عصر و زمانه ما بود؛ انقلابی که مانع بزرگی را که بر سر راه فلاح، سعادت و خوشبختی ملت ما بود - یعنی آن رژیم کثیف، منحط، پوسیده و عقب‌مانده‌ای که ملت ایران را عقب نگه داشته بود (رژیم ستمشاهی) - از سر راه برداشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: ملت ما در دفاع مقدس هشت‌ساله در برابر جریان سلطه، به‌سلامت از عهده کار برآمد و موفق و کامیاب شد؛ آن‌هم بدون اینکه حتی یک وجب از خاک میهن به دست دشمن بیفتد و بدین‌سان توانست از کیان کشور دفاع کند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری عنوان کرد: اینجا بود که به تعبیر امام شهیدمان، «هنر امام کبیر» این بود که روح مقاومت را در ملت ایران دمید و این درس بزرگ را به آنان آموخت که: شما برای تحقق آرمان الهی و تحقق حاکمیت الهی - که بزرگترین هدف و آرمان همه انبیا و اولیا بوده است - تنها به شرطی می‌توانید موفق شوید و از عهده برآیید که مقاومت کنید و بایستید.

وی تصریح کرد: دکترین امام خمینی و نظریه مقاومت ایشان در جهان شناخته‌شده است. مقاومت به شیوه امام، در چنین موقعیتی، این امانت بسیار بزرگ را به دست «شاگرد اول مکتب امام» سپرد؛ شخصیتی که هم از نظر وراثت در بیتی عریق و شریف رشد یافت - از پدری فقیه، زاهد و مجاهد، و مادری فاضل، دانشور، مؤمنه و علویه - و هم در همان مکتب تربیت شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: سپس او جهاد بزرگ خود را آغاز کرد؛ در عرصه علم به عالی‌ترین مراتب فقاهت و اجتهاد رسید و در سلوک معنوی و طریقت جهادی طی طریق کرد. خدای متعال به او توفیق داد تا با آن نبوغ و استعدادی که داشت، با سرعتی بسیار زیاد و سبقت شگفت‌انگیز، جان خویش را به نور معنویت و تقوا منور کند و ایمانی وافر به دست آورد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: او موفق شد در سیر منازل، فضیلت‌های اخلاقی را در عالی‌ترین رتبه‌ها کسب کند؛ در مدارج علم و دانش به قله‌ها برسد؛ و هم‌زمان، فاتح قله‌های علم و اجتهاد، فاتح قله‌های سیر و سلوک و اخلاق، و فاتح قله‌های صبر و جهاد باشد.