باشگاه خبرنگاران جوان-علینقی یزدانپناه روز سهشنبه در اختتامیه اجلاس روسای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام شده، پروژه مهر بهگونهای اجرا میشود که عدالت آموزشی و کیفیت آموزش در آن رعایت شود؛ به این معنا که تا نیمه شهریورماه، تکلیف مدارس از نظر تخصیص معلم و صدور ابلاغ معلمان به طور کامل مشخص شود، کلاسبندی و نقلوانتقال معلمان انجام گیرد، فضای فیزیکی مدارس برای آموزش دانشآموزان معین شود و برنامه درسی نیز نهایی شود.
وی افزود: در این دوره که با حضور کامل شرکتکنندگان برگزار شد، حدود هزار و ۵۰۰ نفر حضور داشتند که مرکزیت آن در اردوگاه شهید باهنر تهران بود و ۳۲ اجلاس نیز بهطور همزمان در مراکز استانها برگزار شد که بهواسطه این شیوه برگزاری، صرفهجویی قابلتوجهی در هزینهها و رفتوآمدها صورت گرفت.
ترسیم نقشه راه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده
نماینده وزیر آموزش و پرورش در امور پروژه مهر گفت: بیشتر کسانی که در برنامهریزی سال تحصیلی آینده نقش داشتند در این گردهمایی حضور یافتند و مسائل خود را مطرح کردند و بحث ترسیم نقشه راه آینده آموزش و پرورش، هم در حوزه دانشآموزان و هم در حوزه توانمندسازی معلمان، در این اجلاس صورت گرفت.
یزدانپناه گفت: در این اجلاس نکات مهمی پیرامون چگونگی برخورد با دانشآموزان، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و روانی میان آنان و همچنین توجه ویژه به مدرسه بهعنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت مطرح شد و تأکید شد که همه این آموزشها باید به سطح مدرسه منتقل شود تا مدرسهای پویا از نظر ورزشی و تربیتی شکل بگیرد.
وی گفت: پروژه مهر امسال با هفته دفاع مقدس آغاز خواهد شد و با توجه به شهادت رهبر انقلاب مراسم ویژه هفته دفاع مقدس توسط مربیان پرورشی، معاونین پرورشی و مدیران مدارس میان دانشآموزان برگزار و تبیین خواهد شد.
نماینده وزیر آموزش و پرورش افزود: در جشن شکوفهها و جشن غنچهها نیز تأکید شده است که سختگذرترین مناطق، از جمله مدارس عشایری و روستایی، در این مراسمها مشارکت داشته باشند.
کهگیلویه و بویراحمد استان اول کشور در صدور ابلاغ معلمان
یزدانپناه با اشاره به عملکرد کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان هماکنون در صدور ابلاغ معلمان ۸۸ درصد پیشرفت داشته است و استان اول کشور در این زمینه است که پس از آن باید کلاسبندی نیز انجام شود.
وی در پایان گفت: در این سه روز اجلاس، روسای آموزش و پرورش مناطق و شورای معاونین حضوری بسیار فعال و منظم داشتند و از نظر رعایت نظم و دقت در یادداشتبرداری برنامههای آینده، عملکرد قابلقبولی ثبت شد.
وی افزود: این دوره در حقیقت یک آموزش سهروزه بود که هر شب آزمونی از شرکتکنندگان گرفته میشد و بر همین اساس، گواهی ضمن خدمت ۲۴ ساعته برای شرکتکنندگان صادر خواهد شد.