مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از افزایش تقاضا و کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاه‌های استان خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمدرضا محمدیان، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، امروز  در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاه‌های قم، با اشاره به تشدید فشار بر شبکه توزیع سوخت در روزهای اخیر، گفت: با توجه به افزایش حجم سفرهای تابستانی و ترددهای جاده‌ای، همچنین تبعات ناشی از جنگ و ناترازی تولید و مصرف سوخت، در برخی جایگاه‌های استان شاهد افزایش تقاضا و کمبود مقطعی بنزین بوده‌ایم.

او با تأکید بر تلاش‌های مستمر مجموعه تحت مدیریت خود تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم با تمام ظرفیت در تلاش است سوخت مورد نیاز استان را تأمین و توزیع نماید و کمبود موجود، موقتی و مقطعی است.

محمدیان در ادامه با قدردانی از همکاری شهروندان قمی در روزهای اخیر، گفت: از همشهریان گرامی درخواست می‌شود با مدیریت مصرف و پرهیز از ترددهای غیرضروری، در تأمین پایدار سوخت با ما همکاری نمایند.

او  با تأکید ویژه بر نقش خودروهای دوگانه‌سوز در کاهش فشار بر بنزین، خاطرنشان کرد: مالکان خودروهای دوگانه‌سوز حتی‌الامکان از سوخت گاز طبیعی (CNG) استفاده کنند تا سهمیه بنزین کشور برای خودروهای تک‌سوز و خودروهای امدادی و خدماتی ذخیره شود.

مدیرعامل شرکت پخش منطقه قم در پایان با قدردانی از صبر و همراهی مردم، تأکید کرد: همراهی شما، پشتوانه‌ای برای تداوم پایدار عرضه سوخت است.

برچسب ها: جایگاه های سوخت ، بنزین
خبرهای مرتبط
نازل‌های سوخت قم زیر ذره‌بین استاندارد/ مردم تخلف‌ها را گزارش دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نجوای سنگ‌مزارها در غبار فراموشی؛ آیا آرامستان نو دوباره زنده می‌شود؟
تأکید مدیرکل محیط‌زیست قم بر رفع فوری آلودگی معدن باریت روستای زیزگان
انفجار کنترل شده در محدوده روستاهای طینوج و گیو قم
تصادف مرگبار دو تریلی در جاده قدیم قم به تهران
هوای قم در شرایط بسیار ناسالم است
کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاه‌های قم / مدیریت مصرف مورد تاکید است
آخرین اخبار
کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاه‌های قم / مدیریت مصرف مورد تاکید است
تأکید مدیرکل محیط‌زیست قم بر رفع فوری آلودگی معدن باریت روستای زیزگان
هوای قم در شرایط بسیار ناسالم است
نجوای سنگ‌مزارها در غبار فراموشی؛ آیا آرامستان نو دوباره زنده می‌شود؟
تصادف مرگبار دو تریلی در جاده قدیم قم به تهران
انفجار کنترل شده در محدوده روستاهای طینوج و گیو قم
ثبت ۴۲ روز تنفس هوای آلوده در قم/ زنگ خطر فرونشست در جعفرآباد به صدا در آمد