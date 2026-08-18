باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - آرش محمدی نافچی رئیس هیأت اسکواش چهارمحال‌وبختیاری و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون که با حضور فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در تهران برگزار شد، با طرح مطالبه‌ای ملی، بر ضرورت ایجاد سازوکار عادلانه برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان‌های مختلف تأکید کرد و خواستار بازنگری در شیوه حمایت از استان‌های فاقد زیرساخت تخصصی شد و گفت: استان‌هایی که برای ایجاد نخستین زیرساخت یک رشته از نقطه صفر آغاز می‌کنند، نباید با استان‌های برخوردار از امکانات آماده، با یک شاخص ارزیابی و در یک صف اعتباری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مسیر توسعه هر رشته ورزشی از استان‌ها و هیأت‌های ورزشی می‌گذرد، اظهار کرد: شرایط استان‌ها یکسان نیست و نمی‌توان استانی را که از سال‌ها قبل دارای سالن و امکانات تخصصی بوده است، با استانی که برای ایجاد نخستین زیرساخت تخصصی یک رشته از نقطه صفر حرکت می‌کند، با یک معیار ارزیابی کرد.

محمدی نافچی افزود: باید مشخص شود چرا استانی که در یک رشته ورزشی فاقد هرگونه زیرساخت تخصصی است، صرفاً به دلیل وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در سایر رشته‌ها، در صف انتظار باقی بماند. وقتی زیرساخت تخصصی یک رشته در استانی وجود ندارد، باید نیاز آن استان و سرانه همان رشته نیز در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

وی تصریح کرد: قوانین مربوط به توقف ایجاد پروژه‌های جدید تا تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، برای رشته‌هایی مانند اسکواش که در برخی استان‌ها اساساً فاقد زیرساخت تخصصی هستند، خلأ ایجاد کرده و ممکن است روند توسعه این رشته‌ها را با تأخیر مواجه کند.

رئیس هیأت اسکواش چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: اسکواش برخلاف بسیاری از رشته‌ها امکان فعالیت در سالن‌های چندمنظوره را ندارد و از ابتدا به فضای تخصصی نیازمند است بنابراین نمی‌توان استانی را که هیچ زیرساخت تخصصی ندارد، در همان صف استانی قرار داد که سال‌ها از امکانات آماده برخوردار بوده است.

محمدی نافچی با اشاره به وضعیت چهارمحال‌وبختیاری گفت: این استان سال‌ها فاقد زیرساخت تخصصی اسکواش بود، اما با پیگیری‌های مستمر، تعامل با شهرداری و تلاش مجموعه هیأت، زمینه ایجاد نخستین زیرساخت تخصصی این رشته در استان فراهم و عملیات اجرایی پروژه آغاز شده است.

وی افزود: خروج پروژه چهارمحال‌وبختیاری از صف پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند آغاز فصل جدیدی برای توسعه اسکواش در استان باشد چراکه ایجاد زیرساخت تخصصی، زمینه استعدادیابی، افزایش مشارکت، پرورش قهرمانان و میزبانی رویداد‌های ورزشی را فراهم می‌کند.

عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش همچنین خواستار اصلاح شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیأت‌ها و فدراسیون‌ها شد و گفت: عملکرد هیأتی که برای ایجاد زیرساخت از صفر تلاش می‌کند، نباید با هیأتی که از سال‌ها قبل سالن و امکانات تخصصی در اختیار داشته، با یک معیار سنجیده شود بلکه میزان برخورداری استان، دشواری مسیر توسعه و فاصله آن با استاندارد‌های سرانه ورزشی باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مطالبه ما این است که موضوع حمایت ویژه از استان‌های فاقد زیرساخت تخصصی از سوی فدراسیون به مسئولان تصمیم‌گیر منتقل و برای این استان‌ها راهکار مشخصی در سیاست‌گذاری‌های ورزشی پیش‌بینی شود.

محمدی نافچی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن ورزش زمانی محقق می‌شود که فرصت رشد برای همه استان‌ها متناسب با شرایط و نیاز‌های واقعی آنها فراهم شود و استان‌های کم‌برخوردار همواره پشت صف استان‌های برخوردار باقی نمانند.

گفتنی است؛ مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکواش با حضور فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک و سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد.