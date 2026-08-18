باشگاه خبرنگاران جوان - داشتیم کم‌کم از صنعت مد و پوشاک ناامید می‌شدیم. فکر می‌کردیم زمانهٔ لباس‌های بلند و پوشیده دیگر گذشته و همه چیز دارد می‌رود سمت لباس‌های بدن‌نما و براق. اما همین یک ماه پیش، در هفتهٔ مد پاریس، یک اتفاق عجیب افتاد که خیلی‌ها را غافلگیر کرد. لباس‌های پوشیده نه‌تنها از بین نرفته‌اند، بلکه دارد به یکی از پرسودترین و پرسرچ‌ترین بخش‌های دنیای مد تبدیل می‌شود.

حتی پاریس هم دیگر فقط محل نمایش مد‌های عجیب‌وغریب نیست. از ۱۶ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، یازدهمین دوره Paris Modest Fashion Week در این شهر برگزار شد و بیش از ۳۰ طراح بین‌المللی، خریداران، رسانه‌ها و بیش از ۱۰۰ تولیدکننده محتوای دیجیتال را گرد هم آورد. پشت‌صحنه دنیای مد، یک جریان بزرگ درحال‌رشد است؛ Modest Fashion.

سبک Modest چیست؟

مادست یا Modest Fashion یکی از سبک‌های پوشش در دنیای مد است که بر لباس‌های پوشیده‌تر، راحت و کمتر بدن‌نما تأکید دارد. در این سبک، لباس‌ها معمولاً آستین‌دار هستند، یقه‌های بسته‌تری دارند و قد شلوار، دامن یا پیراهن بیشتر است. بااین‌حال، مادست به معنی ساده، قدیمی یا بدون تنوع بودن لباس‌ها نیست؛ اتفاقاً می‌توان با همین چارچوب، استایل‌های مدرن و جذابی ساخت.

در استایل مادست از لباس‌هایی مانند کت، مانتو، پیراهن‌های بلند، شلوار‌های گشاد، دامن‌های بلند و لباس‌های چندلایه استفاده می‌شود. رنگ‌ها و طرح‌های مختلف، اکسسوری‌ها و ترکیب لباس‌ها هم نقش مهمی در شکل‌دادن به‌ظاهر نهایی دارند. به همین دلیل، مادست می‌تواند در قالب‌های مختلفی مثل رسمی، روزمره، اسپرت، مینیمال یا حتی استایل خیابانی دیده شود.

نکته مهم این است که مادست با‌حجاب یکی نیست. حجاب در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف می‌تواند قوانین و چارچوب‌های مشخصی داشته باشد، اما Modest Fashion مفهومی گسترده‌تر در صنعت مد است. یک نفر ممکن است به دلایل مذهبی یا فرهنگی لباس مادست انتخاب کند و فرد دیگری صرفاً به دلیل علاقه به لباس‌های راحت‌تر و پوشیده‌تر.

این سبک در سال‌های اخیر بیشتر موردتوجه برندها، طراحان و مخاطبان دنیای مد قرار گرفته است. حضور لباس‌های پوشیده‌تر در مجموعه‌های مد و افزایش تولید محتوای مربوط به Modest Fashion در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طرفداران این سبک پوشش کم نیستند.

طبق گزارش دینار استاندارد، بازار مد پوشیده تا سال ۲۰۲۸ به ۴۳۳ میلیارد دلار می‌رسد. وقتی نایک در سال ۲۰۱۷ لباس ورزشی «پرو حجاب» را عرضه کرد، فروش پوشاک ورزشی پوشیده در کل صنعت ۱۲ درصد رشد کرد. یا وقتی موداندیسا (پلتفرم ترکی لباس پوشیده) رشد کرد، اولین پلتفرم سبک لباس پوشیده‌ای شد که گلدمن ساکس رویش سرمایه‌گذاری کرد.

منبع: فارس