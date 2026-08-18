باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره دغدغه‌های هواداران و تبیین عملکرد این باشگاه اظهار کرد: تمام تلاش من به عنوان یک جوان دهه شصتی این است که ضمن بهره مندی از تجربه بزرگتر‌ها و همراهی اعضای هیات مدیره و دیگر همکارانم بتوانم در پیشبرد اهداف و برنامه‌های یک باشگاه بزرگ با ده‌ها میلیون طرفدار، کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارم. طی سه سال گذشته مسئولیت‌های مختلفی را در پرسپولیس برعهده داشتم تا اینکه از آبان ماه سال قبل رسما افتخار پیدا کردم به عنوان مدیر عامل این باشگاه انجام وظیفه کنم.

او ادامه داد: متاسفانه در ابتدای مسئولیت من حملات دشمن به کشورمان اتفاق افتاد و بخشی از برنامه‌های ما و کل فوتبال تحت تاثیر جنگ قرار گرفت. با این وجود سعی کردیم برنامه سه ساله باشگاه را تحت عنوان پرسپولیس نوین طراحی و به اجرا بگذاریم. در این برنامه جوانگرایی را محور اصلی قرار دادیم تا به این قشر بیش از پیش اهمیت بدهیم همانطور که این فرصت در اختیار من جوان قرار داده شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال زیان ده بودند. از طرفی در بدو ورود من به پرسپولیس پرونده‌های متعدد حقوقی وجود داشت که فعالیت‌های مجموعه را تحت تاثیر قرارداده بود. امروز پس از گذشت حدود سه سال تقریبا هیچ پرونده داخلی و خارجی گریبانگیر باشگاه نیست. دغدغه دیگر ما، اتخاذ روش‌هایی بوده و هست تا ضمن مرتفع کردن زیان انباشته گذشته با کسب درآمد پایدار، پشتگرمی به اسپانسر‌های قوی و منابع درآمدی دیگر به خودکفایی برسیم. یکی دیگر از اهداف ما ساخت ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس است که به همراه سهامداران دنبال تحقق این موضوع مهم هستیم. در راستای ترمیم زیرساخت‌ها مجموعه‌های موجود را بهینه سازی یا بازسازی کردیم تا علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان بتوانند سرویس مناسبی دریافت کنند.

حدادی در رابطه با فعالیت‌های آکادمی، تغییرات فنی در این بخش و جوانگرایی تیم اظهار کرد: برای آکادمی فوتبال و پرورش استعداد‌ها در این مرکز اهمیت ویژ‌ه‌ای قائلم. در گام اول و برای اینکه حرف و حدیثی نداشته باشیم دستمزد مربیان را افزایش دادم تا بدون دغدغه مالی وقت و انرژی خود را صرف ساختن بازیکنان کنند. با تمهیدات اندیشیده شده از این پس باید تیم‌های دیگر از ما بازیکن بخرند و دوست نداریم حاضری خوری کنیم. البته ما امسال تعدادی از بازیکنان جوان را از بیرون جذب کردیم که به این مسئله از جنبه اقتصادی نگاه می‌کنیم، زیرا همین بازیکنان را سال بعد دو برابر قیمت خواهیم فروخت. در ارتباط با تغییرات کادر فنی آکادمی حرف مان این است که آکادمی پرسپولیس شخص محور نیست بلکه فعالیت در این مجموعه طبق سیاست‌های باشگاه انجام می‌گیرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: تیم امید سال گذشته هیچ بازیکنی به تیم اصلی نداد. باشگاه تصمیم گرفت فرصت را به فرد دیگری بدهد. هرکس که در این بخش فعالیت می‌کند باید موفق شود. همه می‌دانند سیاست باشگاه چیست و باید در چارچوب سیاست‌های باشگاه حرکت کنند. سال گذشته و در بحبوحه جنگ تمام بازیکنان خارجی تیم‌ها رفتند، اما بازیکنان ما نرفتند. اگر قرار باشد بازیکنی همکاری لازم را انجام ندهد در استفاده از جوان‌ها تردید نخواهیم کرد. ضمن احترام به تمام بازیکنان بزرگ که سال‌ها برای پرسپولیس زحمت کشیده‌اند باید توجه داشته باشیم که هر آمدنی رفتنی دارد.

حدادی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی باشگاه و تحت پوشش قرار دادن رشته‌های غیرفوتبالی خاطرنشان کرد: باشگاه پرسپولیس عنوان فرهنگی ورزشی را یدک می‌کشد لذا در این مجموعه به مبانی فرهنگی و مسائل اجتماعی توجه ویژه داریم. در راستای این هدف، موسسه پویش مهر سرخ را راه اندازی کردیم و در گام اول از همین طریق تعدادی از زندایان واجد شرایط را آزاد کردیم. همچنین از جمعی خانواده زندانیان که نیاز به کمک داشتند حمایت کردیم. در دوره جنگ هم فعالیت‌های زیادی انجام و موکب‌های متعددی از سوی باشگاه راه اندازی شد. برنامه داریم پیش از آغاز سال تحصیلی نیز بسته‌های حمایتی خوبی را برای دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند تهیه و در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم. بدیهی است در کاری که انجام شده یا انجام خواهد شد دنبال نمایش یا بهره برداری سیاسی نیستیم. دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس قبلا تعطیل شده بود و مجوز آن را هم باطل کرده بودند با پیگیری‌های انجام شده و مذاکراتی که صورت پذیرفت مجوز تمدید آن اخذ و پیگیر راه اندازی این مکان علمی فرهنگی هستیم.

او افزود: درباره تقویت و راه اندازی رشته‌های غیر فوتبالی باید اذعان کنم هدف اصلی ما توجه به فوتبال است و رشته‌های دیگر در مرحله بعدی قرار دارند با این وصف، شرکتی را به ثبت رساندیم تا تحت نظر صد درصدی باشگاه، فعالیت‌های دیگر ورزش‌ها تحت نام آن شرکت انجام شود. در صورت تحقق این موضوع از سال آینده تیم کشتی ما در لیگ حضور خواهد داشت. استحضار داشته باشید تیم‌های ما نباید زیان ده باشند به عبارت دیگر، نباید اقداماتی انجام شود که مدیران بعدی باشگاه در مخمصه قرار گیرند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به تقویت و‌ حمایت از تیم بانوان گفت: فوتبال بانوان ما تنها دو سال است که تشکیل شده، آنها امسال برای سومین بار در لیگ حضور خواهند داشت. سال اول دسته دوم بودند که قهرمان شدند. پارسال برای اولین بار در لیگ برتر توپ زدند، اما نتیجه دلخواه و رضایتبخش نبود هر چند با تیم دوم و سوم تنها ۳ امتیاز فاصله داشتند. امسال انتظار داریم باقدرت بازی کنند و قهرمان شوند.

حدادی با انتقاد از شرایط حال حاضر فوتبال، قرارداد بازیکنان و لزوم تکریم پیشکسوتان تصریح کرد: باشگاه‌های فوتبال ایران برای رسیدن به موفقیت در آسیا راه زیادی در پیش دارند. هرگاه تیم ملی ما قهرمان آسیا شد در آن صورت می‌توان از باشگاه‌ها نیز توقع قهرمانی داشت. ما لیگ را شروع کرده‌ایم در حالیکه زمین‌های کافی نداریم. مسئله حق پخش همچنان لاینحل مانده و رقمی که از بابت تبلیغات محیطی می‌گیریم ناچیز است؛ وقتی پول کافی نباشد نمی‌توان امیدوار بود در مقطع زمانی مشخصی صاحب ورزشگاه شویم. در موضوع اخذ مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها عده‌ای شایعه کردند سندسازی صورت گرفته، ممکن است برخی باشگاه‌ها چنین کرده باشند، اما ما هیچ سندسازی نداشتیم و مجوزمان کاملا قانونی است. در ارتباط با قرارداد بازیکنان هم حاضر به شفاف سازی هستیم و از اینکه سازمان لیگ اعلام کرده لیست قرارداد‌ها را منتشر خواهد کرد هیچ دغدغه‌ای نداریم.

او خاطرنشان کرد: تکریم پیشکسوتان وظیفه باشگاه است و ما با کمال میل در خدمت بزرگتر‌های باشگاه هستیم و خواهیم بود. افتخار می‌کنیم از نظرات و مشورت‌های آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم. حضورشان را در ورزشگاه‌ها گرامی می‌داریم و جایگاه ویژه‌ای هم برای این عزیزان در نظر گرفته شده است. وظیفه داریم خدمت پیشکسوتان و هواداران قدیمی برسیم که این کار انجام می‌شود و تداوم خواهد یافت. پرسپولیس یک باشگاه مردمی با میلیون‌ها طرفدار است که امروز فرصت خدمت در این مجموعه برای من جوان فراهم شده، امیدوارم بتوانم از خود چنان اثری برجای بگذارم که مدیران کشور در سپردن مسئولیت به جوانان دیگر تردید نداشته باشند.