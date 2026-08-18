باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی بهزیستی عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان آشتیان و شرکت در برنامه هفته فرهنگی این شهرستان با اشاره به تجربه سه‌ساله فعالیت در حوزه مشارکت‌ها، بر لزوم تمرکز بر کار واقعی، پرهیز از نمایش و رعایت اولویت‌های دقیق در ارائه خدمات به مددجویان تاکید و بیان کرد: بخش مهمی از دستاورد‌های این حوزه با همراهی خیرین نیک‌اندیش از جمله مرحوم حاج هاشم سلیمی محقق شده است.

وی با اشاره به توصیه‌های مرحوم حاج هاشم سلیمی، خیر نیک‌اندیش حوزه بهزیستی عنوان کرد: این خیر برجسته تاکید داشت که ارائه جهیزیه باید بر اساس اولویت‌های واقعی انجام شود و توجه به وضعیت مددجویان، نوع ازدواج و شرایط خانوادگی آنان ضروری است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور افزود: این نگاه، مبنای تدوین هشت محور اولویت جهیزیه در سازمان قرار گرفت و به صورت رسمی به مدیران کل استان‌ها ابلاغ شد.

حسینی با بیان اینکه مرحوم سلیمی با وجود شرایط جسمانی، شخصاً در جلسات ویدئوکنفرانسی با استان‌ها شرکت می‌کرد، اظهار کرد: این خیر نیک‌اندیش بیش از پنج هزار جهیزیه با مشارکت خیرین و بدون اتکا به اعتبارات دولتی میان مددجویان توزیع کرد.

وی افزود: مرحوم سلیمی فردی جزئی‌نگر بود و از کار‌های نمایشی و غیرواقعی فاصله داشت و همواره بر انجام اقدامات مؤثر و پایدار تاکید می‌کرد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حضور در این نشست به نیابت از ریاست سازمان بهزیستی کشور انجام شده است، گفت: این نشست بیش از آنکه مراسم تقدیر باشد، یادآوری و تذکری برای مسئولان است تا بدانند هر فرد می‌تواند به اندازه ظرفیت خود در ساختن دنیای اطرافش اثرگذار باشد.

منبع: ایرنا