مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی از جمله چالوس گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

محرابی‌نیا با اشاره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور  از ترافیک سنگین در چند محور اصلی خبر داد.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه پردیس-تهران در محدوده تونل‌های شماره ۳ و ۲ نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیرهای رفت و برگشت، تردد روان است و در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال نیز تردد روان گزارش شده است.

وی درباره سایر محورهای مواصلاتی نیز گفت: در آزادراه تهران-کرج-قزوین، حدفاصل شهریار تا محمدشهر، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز حدفاصل حصارک تا مهرشهر ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه تهران-ساوه در محدوده حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد نیز ترافیک سنگین جریان دارد و محور تهران-شهریار در اکثر مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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