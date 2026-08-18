باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع امارات اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور یک تهدید موشکی را شناسایی کردهاند، طبق پستی که این وزارتخانه در ایکس منتشر کرده است.
وزارت کشور امارات همچنین یک هشدار تلفنی برای «تهدیدات موشکی بالقوه» صادر کرد که اولین هشدار از این نوع در ماههای اخیر است.
وزارت کشور امارات در این هشدار که اولین هشدار از زمان هشدار اشتباه در ماه ژوئن است، گفت: «با توجه به وضعیت فعلی، تهدیدات موشکی بالقوه، فوراً به نزدیکترین ساختمان امن بروید.» پیش از آن، آخرین هشدار موشکی در ماه مه صادر شده بود.
وزارت دفاع امارات پس از آن مدعی شد موشکهایی که ساعتی پیش بهسوی این کشور شلیک شده از سوی ایران بوده است.
منبع: الجزیره