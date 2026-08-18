دادستان عمومی و انقلاب تنکابن از صدور قرار تأمین کیفری برای مدیر یک رستوران متخلف خبر داد و گفت: ۵۳ کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ‌گذشته مدیر رستوران متخلف را روانه زندان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی مصطفی‌پور دادستان عمومی و انقلاب تنکابن گفت: در جریان بازرسی انجام‌شده از این واحد صنفی در ۱۶ تیرماه امسال، ۵۳ کیلوگرم گوشت فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف کشف و مراتب برای رسیدگی قضایی به مراجع مربوط اعلام شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مدیر این رستوران پیش از این، پلمب واحد صنفی را به‌صورت غیرقانونی فک کرده و پس از آن فعالیت خود را ادامه داده است.

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن توضیح داد: با توجه به محتویات پرونده، نوع تخلفات و ضرورت رسیدگی قضایی، برای متهم قرار تأمین کیفری متناسب صادر شد و وی امروز ۲۷ مردادماه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده روانه زندان شد.

مدیر رستوران متخلف در تنکابن به‌دلیل نگهداری گوشت فاسد و فک پلمب روانه زندان شدمصطفی‌پور همچنین از صدور دستور ابطال پروانه کسب این واحد صنفی خبر داد و گفت: جمع‌آوری تابلو‌ها و تبلیغات این رستوران از سطح شهر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در واحد‌های عرضه و تهیه مواد غذایی تصریح کرد: حفظ سلامت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با تخلفاتی از جمله عرضه یا نگهداری مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف و همچنین فک یا نقض غیرقانونی پلمب، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن خاطرنشان کرد: نظارت بر واحد‌های صنفی و برخورد قانونی با متخلفان در حوزه سلامت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: گوشت فاسد ، مدیر متخلف
خبرهای مرتبط
اجرای سامانه فواد ۱۲۸ در قزوین منجر به برکناری مدیر متخلف شد
اجبار مادر دانش‌آموز مشهدی به نظافت، مدیر مدرسه را به هیات تخلفات اداری کشاند
معرفی ۲۰ مدیر و کارمند متخلف به مراجع قضایی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برداشت نیمی از شالیزار‌های ساری
حادثه دوباره در علم‌کوه؛ سه کوهنورد مصدوم و یک نفر جان باخت
هشدار دریایی؛ خزر مواج می‌شود
آخرین اخبار
هشدار دریایی؛ خزر مواج می‌شود
حادثه دوباره در علم‌کوه؛ سه کوهنورد مصدوم و یک نفر جان باخت
برداشت نیمی از شالیزار‌های ساری
تشدید نظارت بر شالیکوبی بهشهر برای صیانت از حقوق کشاورزان
توقف فعالیت ۲ واحد دانه بندی شن و ماسه در شهرستان آمل
تزریق ۷۰ میلیارد ریال اعتبار حمایتی به صنعت نوغانداری سوادکوه شمالی
محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال اعلام شد
جهش در عرضه گوشت مرغ مازندران به پایتخت و برخی از استان‌ها