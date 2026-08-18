باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی مصطفی‌پور دادستان عمومی و انقلاب تنکابن گفت: در جریان بازرسی انجام‌شده از این واحد صنفی در ۱۶ تیرماه امسال، ۵۳ کیلوگرم گوشت فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف کشف و مراتب برای رسیدگی قضایی به مراجع مربوط اعلام شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مدیر این رستوران پیش از این، پلمب واحد صنفی را به‌صورت غیرقانونی فک کرده و پس از آن فعالیت خود را ادامه داده است.

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن توضیح داد: با توجه به محتویات پرونده، نوع تخلفات و ضرورت رسیدگی قضایی، برای متهم قرار تأمین کیفری متناسب صادر شد و وی امروز ۲۷ مردادماه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده روانه زندان شد.

مدیر رستوران متخلف در تنکابن به‌دلیل نگهداری گوشت فاسد و فک پلمب روانه زندان شدمصطفی‌پور همچنین از صدور دستور ابطال پروانه کسب این واحد صنفی خبر داد و گفت: جمع‌آوری تابلو‌ها و تبلیغات این رستوران از سطح شهر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در واحد‌های عرضه و تهیه مواد غذایی تصریح کرد: حفظ سلامت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با تخلفاتی از جمله عرضه یا نگهداری مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف و همچنین فک یا نقض غیرقانونی پلمب، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن خاطرنشان کرد: نظارت بر واحد‌های صنفی و برخورد قانونی با متخلفان در حوزه سلامت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.