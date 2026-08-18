هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجرین با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:

۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن

شهر تهران؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۱۰ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۲۰ میلیارد ریال

مراکز استان و شهر‌های بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۸ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۶ میلیارد ریال

سایر مناطق؛

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۶ میلیارد ریال

مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۲ میلیارد ریال

۲) تسهیلات جعاله مسکن

سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.

۳) تسهیلات ودیعه مسکن

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.