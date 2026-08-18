مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز شرقی و مرکزی، ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

او بیان کرد: طی سه روز آینده در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق انتظار می رود.

او گفت: تا پایان هفته در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، در برخی نقاط گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: طی سه روز آینده شرق دریای عمان، چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس و پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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