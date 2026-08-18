باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: مسابقه فردا بسیار مهم است و یکی از فینال‌های ماست. باید تمام دیدار‌ها را به چشم فینال ببینیم. به مصاف تیمی می‌رویم که بسیار منظم بازی می‌کند و کادر فنی بسیار خوبی دارد. در رأس این کادر، امیر خلیفه اصل قرار دارد که یکی از مربیان اخلاق‌مدار و باکیفیت ماست.

او افزود: خلیفه اصل شناخت خوبی از تیمش دارد و در چند سال گذشته، نتایج خوبی با استقلال خوزستان گرفته است؛ چه زمانی که دستیار مربی خارجی بود و چه حالا که به‌عنوان نفر اول کار می‌کند. استقلال خوزستان بازیکنان با انگیزه‌ای دارد که می‌تواند کارمان را سخت کنند، اما با توجه به هدفی که برای خودمان ترسیم کرده‌ایم، محکوم به پیروزی هستیم. بازیکنان خوب تمرین کردند و اینقدر با انگیزه هستند که کار ما را برای انتخاب نفرات اصلی سخت کرده‌اند.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به این سوال که در فصل جاری فقط در لیگ برتر و جام حذفی حضور دارد، اما سایر مدعیان درگیر مسابقات آسیایی هستند. آیا تعداد بازی کمتر پرسپولیس، کار تیم شما را راحت‌تر می‌کند؟ اظهار کرد: این مسئله بستگی به برنامه‌ریزی سازمان لیگ دارد. اگر قرار است لیگ تعطیل شود و تیم‌های دیگر به مسابقات آسیایی بروند، این وضعیت به ضرر ماست که از شرایط مسابقه دور شویم. اما اگر بازی‌ها به شکل منظم برگزار شود و تیم‌های دیگر بازی‌های بیشتری انجام بدهند، این شرایط به ضرر آنها خواهد بود.

تارتار درباره اینکه پرسپولیس از بهترین بازیکنان لیگ بهره‌مند است و او کار دشواری برای انتخاب ترکیب اصلی دارد، خاطرنشان کرد: تیمی که هدف بزرگ دارد، باید ۲ بازیکن خوب در هر پُست داشته باشد. با توجه به اینکه لیگ برتر ۱۸ تیمی شده و باید هر چند روز یک بار بازی کنیم، تلاش می‌کنیم به تناوب از نفرات‌مان استفاده کنیم و همه را در شرایط مسابقه نگه داریم؛ حتی با بازی‌های دوستانه‌ای که فردای بازی‌های رسمی انجام می‌دهیم. این چالش شیرین است. مهم‌تر از آن، این است که بازیکنان ما اتحاد خوبی دارند و همه ما یک خانواده هستیم که کنار هم لذت می‌بریم.

سرمربی پرسپولیس درباره نواقصی که تیمش در نیمه دوم دیدار با شمس آذر داشت، اظهار کرد: زمان زیادی برای انجام کار تاکتیکی نداشتیم و بیشتر تمرینات ما به ریکاوری اختصاص یافته بود. هر بازی تلاش می‌کنیم بازیکنان را در جلسات فنی توجیه کنیم. دیدار با شمس آذر شرایط خاصی داشت و توانستیم با امتیازات کامل از زمین بیرون بیاییم. الان تمام تمرکزمان روی بازی فرداست.

تارتار در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز او بیشتر روی گل نخوردن است یا برتری پُرگل در مسابقات، تصریح کرد: تنها هدف ما این است که بازی‌ها را ببریم. اگر با کلین شیت باشد که بیشتر دوست داریم، اما کسب پیروزی در بازی‌ها مهم است.

او درباره شایعه قهر اوستون اورونوف گفت: اولاً ما هنوز تیم کاملی نشدیم و یکی، ۲ بازیکن دیگر می‌خواهیم. در یکی، ۲ پست مشکل داریم و باید تقویت شویم. من حاشیه‌ای حس نکردم. اگر بحث اوستون اورونوف است، باید بگویم او با هماهنگی کادر پزشکی بین ۲ نیمه به رختکن رفت تا آماده شود. اگر اورونوف ناراحت هم شده باشد، اتفاق طبیعی است. او بازیکن باکیفیتی است و ما هم شکی در این مسئله نداریم، اما سایر بازیکنان هم باکیفیت هستند. بازیکنان با هم در زمین فوتبال رقابت می‌کنند و مسئولیت نتایج و چیدمان با مربی است.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به این سوال که «همیشه ترکیب پرسپولیس در سال‌های قبل، پیش از بازی لو می‌رفت و گفته می‌شود با این موضوع برخورد کرده‌اید.»، خاطرنشان کرد: خیر! من از این موضوع تعجب کردم. اولاً من فضای مجازی را خیلی رصد نمی‌کنم، اما شنیدم که گفتند من برخورد کردم. اصلاً چنین چیزی نبوده است. بازیکنان ما اینقدر حرفه‌ای هستند که از خانواده خودشان مراقبت می‌کنند.

تارتار درباره دلیل افشا نشدن ترکیب پرسپولیس قبل از دیدار با شمس آذر عنوان کرد: درباره ترکیب باید بگویم که اصلاً قبل از آخرین جلسه فنی، خودمان هم نمی‌دانیم چه کسی قرار بازی کند. اینقدر بازیکنان ما باکیفیت و به هم نزدیک هستند که ممکن است روز آخر چند بازیکن جابجا شود. به خاطر همین است که نمی‌توانند ترکیب ما را پیدا کنند.

او درباره مخالفت هواداران با انتخاب او به‌عنوان سرمربی پرسپولیس در ابتدای کار و سپس حمایت آنها از تارتار در مقطع کنونی اظهار کرد: اگر هواداران ما دغدغه پرسپولیس را دارند، جای تقدیر دارد. من مطالبه‌گری هواداران را دوست دارم. اینکه نگران انتخاب سرمربی و بستن تیم هستند، نشان می‌دهد نگران تیم هستند. اگر در شروع کار هم مرا نپذیرفتند، برای من قابل احترام است و به آنها حق می‌دهم.

سرمربی پرسپولیس در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: شاید سوءتفاهماتی در جذب بازیکن از تیم‌هایی که من مربی آنها بوده‌ام، در گذشته رخ داده است. فعلاً شرایط را خوب می‌بینم، اما کار خاصی نکردیم و یک بازی انجام شده است. هنوز خیلی ایراد داریم و تیم کاملی نشده‌ایم. امیدوارم فردا هم تماشاگران، ما را تنها نگذارند و ورزشگاه را پُر کنند.

تارتار در واکنش به این مسئله که هواداران پرسپولیس به او لقب آرتتا داده‌اند، گفت: من مهدی تارتار هستم و تلاش می‌کنم مثل خودم باشم. من از همه مربیان یاد می‌گیرم و فلسفه من، فلسفه تیمی است که انتخاب می‌کنم؛ آن هم با توجه به مهره‌هایی که دارم. در نفت مسجدسلیمان باید سبک بازی را بر اساس نفراتم انتخاب کنم و اینگونه نیست که فلسفه مشخص یک مربی را داشته باشم.

او با اشاره به الگو‌های خود در مربیگری خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنم بازی مالکانه را از تیم گواردیولا الگوبرداری کنم. بازی‌های منسجم و دفاعی را از دیه‌گو سیمئونه و ضربات ایستگاهی را از آرتتا یاد می‌گیرم. تلاش می‌کنم پرس‌ها و بازپس‌گیری توپ را از یورگن کلوپ بیاموزم. فلسفه باید با توجه به موجودی ایجاد شود. الان تیم من به گونه‌ای است که می‌توانم پرس کلوپ، بازی مالکانه گواردیولا و ضربات ایستگاهی آرتتا را به‌صورت ترکیبی استفاده کنم. باید تلاش کنیم از مربیان موفق الگوبرداری کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره غایبان تیمش مقابل استقلال خوزستان عنوان کرد: میان بازیکنان ما کمی خستگی وجود دارد. زمان کمی بین بازی‌ها بوده و شاید تغییراتی در شروع داشته باشیم؛ شاید هم نه! باید پزشکان ما تأییدیه بدهند.