باشگاه خبرنگاران جوان- همه ما در زندگی مشترک با رفتار‌هایی از همسرمان رو‌به‌رو می‌شویم که تحملشان برایمان دشوار است و به اصطلاح روی اعصابمان راه می‌رود؛ حتی اگر این رفتار‌ها از نگاه دیگران کاملا ساده و بی‌اهمیت به نظر برسند. از آب خوردن با بطری از درون یخچال گرفته تا در میان گذاشتن راز‌های مهم زندگی مشترک با اعضای خانواده. احتمالا بار‌ها این موضوعات را به همسرمان گوشزد کرده‌ایم و او هم قول داده است که دیگر تکرارشان نکند، اما در نهایت باز هم روز از نو و روزی از نو.

در گزارش قبلی پای صحبت‌های زهرا گیوی، روان‌شناس و زوج‌درمانگر، متوجه شدیم که تکرار این رفتار‌ها لزوما به معنای لجبازی همسر یا بی‌اهمیت بودن ما در نگاه او نیست و دلایل دیگری دارد.

در بخش دوم این گزارش، قرار است دوباره همراه با این کارشناس باشیم تا به سراغ راهکار‌های عملی برویم و ببینیم چه توصیه‌هایی وجود دارد تا این رفتار‌های تکراری کمتر شوند یا برای همیشه از چرخه زندگی مشترکمان بیرون بروند.

وقتی یک درخواست ساده معجزه می‌کند

وقتی از تکرار یک رفتار کلافه می‌شویم، معمولا به سراغ گلایه‌های کلی و برچسب زدن می‌رویم و مثلا می‌گوییم تو همیشه بی‌مسئولیتی. این ادبیات مبهم نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه باعث گارد گرفتن طرف مقابل می‌شود. زهرا گیوی، معتقد است برای شکستن این چرخه معیوب دعوا، باید روش ابراز نارضایتی خود را تغییر دهیم.

«یکی از راهکار‌های اولیه برای اینکه چرخه قهر و دعوا شکسته شود، تبدیل گلایه به درخواست رفتاری مشخص است. یعنی به جای اینکه من شاکی باشم و بگویم که تو همیشه این کار را می‌کنی، بگویم این رفتار‌ها را در این موقعیت خاص انجام نده یا انجام بده. ما باید یک چارچوب با توضیح جزئیات را ارائه دهیم تا سوءتفاهم پیش نیاید. خیلی وقت‌ها در جلسه زوج‌درمانی آقا یا خانم می‌گوید همسرم همیشه بداخلاق است، در صورتی که شاید آن لحظه فرد، چون ناراحت بوده داد زده است و وقتی همسرش به او می‌گوید تو همیشه بداخلاقی، او بیشتر عصبانی می‌شود. پرهیز از این برچسب‌های کلی بسیار مهم است.»

لطفا شفاف باشید!

بسیاری از اوقات ما با همسرمان درباره مسائلی که آزارمان می‌دهد صحبت می‌کنیم، اما، چون لابه‌لای حرف‌ها به حاشیه می‌رویم، اصل مطلب گم می‌شود. انتظارات مبهم در شلوغی‌های روزمره خیلی زود از یاد می‌روند و دوباره بستر سوءتفاهم را فراهم می‌کنند؛ این کارشناس درباره اهمیت شفافیت در گفت‌و‌گو‌های زوجین می‌گوید:

«قرارداد‌هایی که مبهم هستند و گفت‌و‌گو‌هایی که واقعا بی‌سروته پیش می‌روند و شفاف بیان نمی‌شوند، معمولا فراموش می‌شوند. بهتر است توافق‌ها و گفت‌و‌گو‌ها کوتاه و کاملا شفاف باشند. انتظارات باید به صورت کامل، تمام‌وکمال و مشخص بیان بشوند تا هیچ جای ابهامی برای طرف مقابل باقی نماند و دقیقا بداند که چه چیزی از او خواسته شده است.»

دنبال ریشه‌ها باشید!

پشت هر رفتار آزاردهنده و تکراری، مکانیسمی پنهان است که پیش از هر اقدامی باید آن را کشف کرد. گاهی همسرمان واقعا قصد لجبازی ندارد، اما شرایط محیطی یا روانی مانع از تغییر عادت او می‌شود. گیوی با تاکید بر اهمیت ریشه‌یابی توضیح می‌دهد:

«راهکار مهم دیگر، بررسی علت تکرار است. یعنی باید معلوم شود که آیا این مسئله از بی‌توجهی نشئت می‌گیرد یا ریشه در خستگی، فشار، ضعف هیجانی، عادت یا ناتوانی در تغییر دارد. اصولا باید علت اصلی این تکرار رفتار دربیاید تا متوجه شویم دقیقا با چه پدیده‌ای روبه‌رو هستیم و بر اساس آن برای حل مشکل قدم برداریم.»

شما یک تنه حریف برخی مشکلات نیستید!

گاهی گره تعارضات کورتر از آن است که با دست‌های خودمان باز شود و پافشاری بر حل یک‌تنه این مشکلات، فقط به فرسودگی بیشتر رابطه ختم می‌شود. در چنین شرایطی باید دست از تلاش‌های بی‌حاصل و تکراری برداشت و برای نجات زندگی مشترک، روی کمک یک متخصص و زوج‌درمانگر حساب باز کرد. این روان‌شناس در پایان توصیه‌هایش می‌گوید:

«مورد چهارم این است که اگر تداوم پیدا کرد و سال‌ها طول کشید، واقعا این مسئله از یک گفتگوی عادی فراتر رفته است. اگر الگو چندین بار تکرار شد باید به زوج‌درمانگر مراجعه شود. هیچ زن و شوهری نمی‌تواند ادعا کند که ما مستثنا هستیم. گاهی راه‌حل فقط صحبت کردن نیست؛ باید رفتار دقیق تعیین شود، پیامد شفاف مشخص شود و در صورت نیاز از درمان تخصصی کمک گرفته شود.»

منبع: فارس