معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری قم از برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت اربعین رهبر شهید در قم خبر داد و گفت: برنامه اصلی و مرکزی این مراسم، چهارشنبه شب پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -حسین محمودی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید، با اشاره به حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، نهاد‌های انقلابی و سپاه در این نشست، گفت: برنامه اعلامی از سوی دفتر مقام معظم رهبری، محور اصلی مراسم است و سایر برنامه‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با برنامه چهارشنبه شب در حرم مطهر حضرت معصومه (س) تداخلی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در کنار برنامه مرکزی، مجموعه‌ای از برنامه‌های مردمی نیز در سطح استان برگزار می‌شود، افزود: علما، مردم، گروه‌ها، مؤسسات و اساتید برنامه‌های جداگانه‌ای دارند که هماهنگ با برنامه اصلی اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری قم ادامه داد: همچنین قرار شده است پنج‌شنبه شب در مساجد سراسر استان برنامه‌هایی برگزار شود و طی این سه روز، تجمعات شبانه مردمی نیز در میادین مختلف شکل بگیرد.

وی از برگزاری برنامه‌ای در مسجد مقدس جمکران و نیز آیین‌هایی در ادارات سراسر استان خبر داد و گفت: ظهر چهارشنبه، پس از نماز ظهر و عصر، ادارات استان نیز برنامه اربعین رهبر شهید را برگزار خواهند کرد.

محمودی تأکید کرد: محور اصلی همه برنامه‌ها، مراسم اعلامی دفتر مقام معظم رهبری در چهارشنبه شب حرم مطهر حضرت معصومه (س) است و سایر برنامه‌ها با آن هماهنگ خواهند بود.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: امام شهید ، مراسم بزرگداشت
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