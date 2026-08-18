باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی صمیمی با جمعی از جانبازان نخاعی خانم دیدار کرد.

سید احمد موسوی در این دیدار ضمن گفت‌و‌گو با جانبازان نخاعی، در جریان روند درمان، شرایط جسمی و نیاز‌های آنان قرار گرفت و بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، مستمر و متناسب با شرایط ویژه این عزیزان تأکید کرد.

وی جانبازان را نماد صبر، ایمان و پایداری دانست و اظهار کرد: جانبازان سرافراز، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای مهم و افتخاری بزرگ برای همه مسئولان است و ما نیز به خادمی شما عزیزان افتخار می‌کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر تقویت خدمات درمانی، توانبخشی و امکانات آسایشگاهی و توجه ویژه به نیاز‌های جانبازان نخاعی تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید اهتمام دارد با شناخت دقیق نیاز‌های جامعه ایثارگری، زمینه ارائه خدمات باکیفیت و شایسته شما عزیزان را فراهم کند.

موسوی در این دیدار اظهار داشت: ما به دنبال کاهش و رفع مشکلات شما عزیزان هستیم و باید در این مسیر شما ما را کمک کنید و ضمن ارائه نیازها، از ما پی گیر انجام موضوعات مرتبط باشید.

در این دیدار، ضرغام صادقی مشاور ارشد، صمد کمالی مشاور در پیگیری امور ایثارگران، سیده معصومه غفوری، مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات، راضیه علیزاده مشاور حوزه سلامت و سید باقر سیدرضایی مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید حضور داشتند، جانبازان نخاعی ضمن بیان مسائل و دغدغه‌های خود در حوزه درمان، نظرات و پیشنهاد‌ها خود را با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان گذاشتند.

منبع: بنیاد شهید