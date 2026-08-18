باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس ضوابط بیمه سلامت، میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه متناسب با دهک درآمدی آنان تعیین می‌شود و دهک‌های پایین درآمدی از حمایت بیشتری برخوردار هستند.

بر این اساس، افراد دهک‌های اول تا پنجم درآمدی، مشمول پوشش رایگان بیمه سلامت بوده و نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند. همچنین بیماران خاص و صعب‌العلاج مشمول حمایت‌های صندوق مربوطه، مطابق ضوابط، از خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

رضا سبحانی‌نسب، سرپرست روابط عمومی اداره‌کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه گفت: هدف از اجرای این برنامه، کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است و لازم است شهروندان نسبت به وضعیت پوشش بیمه‌ای و دهک درآمدی خود اطلاع کافی داشته باشند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت بیمه‌ای خود و دریافت خدمات غیرحضوری بیمه سلامت، از سامانه شهروندی بیمه سلامت به ادرس csp.ihio.gov.ir استفاده کنند و در صورت نیاز، از طریق سامانه ۱۶۶۶ راهنمایی و اطلاعات لازم را دریافت کنند.

روابط عمومی اداره‌کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان از شهروندان درخواست کرد در صورت نداشتن پوشش بیمه‌ای، وضعیت خود را بررسی کرده و در صورت مشمول بودن، برای بهره‌مندی از خدمات بیمه سلامت اقدام کنند.

منبع: اداره‌کل بیمه سلامت استان