مدیرکل آموزش و پرورش فارس در اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۲۵ شهریورماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در اجلاسیه روسای آموزش و پرورش سراسر استان در شیراز اظهار کرد: با حضور بیش از ۱۲۰ هزار دانش آموز متوسطه دوم استان امتحانات نهایی را با موفقیت و بدون هیچ مشکلی در اوج گرمای تابستان برگزار کردیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: همه موارد مرتبط با سال تحصیلی جدید انجام شده و تنها کمتر از ۱۸ درصد کار‌های مربوط به پروژه مهر باقی مانده که قبل از ۲۵ شهریور امور باقیمانده به اتمام می‌رسد.

کلاری تصریح کرد: با هدف آمادگی بیشتر برای آغاز سال تحصیلی جدید، مانور بازگشایی مدارس را در ۲۵ شهریور ماه در سراسر استان فارس، برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: درقالب طرح حامی، کلاس‌های تثبیت یادگیری را در تابستان برگزار کردیم که با استقبال خوب اولیا رو به رو شدیم.

او اضافه کرد: تلاش داریم تا ۱۵ شهریور کتاب‌های درسی را به مدارس تحویل دهیم.

کلاری ادامه داد: با اولویت مناطق کم برخوردار، طرح شاداب سازی فضا‌های آموزشی در بیش از ۴ هزار کلاس درس انجام شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس اظهار کرد: دانشگاه جامع فرهنگیان استان در زمینی که تهیه شده است احداث خواهد شد.

علی شیروانی شیری افزود: از سایر استان‌ها دانشجومعلم به شیراز می‌آیند چرا که این دانشگاه از لحاظ علمی سطح بالایی دارد.

شیروانی گفت: دانشگاه فرهنگیان فارس جز دانشگاه‌های برتر کشور اعلام شده و دارای سه دانشکده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس هم اظهار کرد: ظرفیت کتابخانه‌های کانون دراستان فرصت خوبی را برای دانش آموزان فراهم کرده است.

علی خواجه نژادیان افزود: در هر مرکز در شهرستان‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ هزار جلد کتاب وجود دارد.

او از اجرای طرح کانون مدرسه خبرداد و عنوان کرد: مربیان ما در کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان با روش قصه محور کتاب‌های کانون را به دانش آموزان معرفی می‌کند.

خواجه نژادیان تصریح کرد: بیش از ۲۷ هزار نفر از دانش آموزان استان عضو کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هستند که از این تعداد حدود ۸ هزار دانش آموز روستایی عضو کتابخانه‌های سیار می‌باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: خوشبختانه مدیران ما عملکرد خوبی در شرایط جنگی داشتند، برخی مدیران برنامه‌های خود را با سرعت بیشتری پیش بردند لذا سرعت در اجرای برنامه ها، تحقق اهداف را در پی داشته است.

یزدان دشتیان، افزود: شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تا قبل از آغاز سال جدید تحصیلی، از سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش است که در دستور کار قرار دارد.

او تصریح کرد: توجه خاص به مدارس شبانه روزی، توانمند سازی معلمان، بهبود یادگیری، توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی و ...، از جمله سیاست‌های ما در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس هم اظهار کرد: مدرسه، جایی است که سیاست به زندگی تبدیل می‌شود، بنابراین ما در آموزش‌و پرورش فقط با اجرای چند برنامه مواجه نیستیم بلکه با ساختن آینده کودکان مواجهیم.

ژیلا حیدری افزود: هر سیاست آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که از روی کاغذ به کلاس درس برسد بنابراین نقش رئیس آموزش و پرورش و مدیر مدرسه تعیین کننده است

او تصریح کرد: در کنار اجرای دقیق سیاست‌های وزارتخانه، باید از ظرفیت‌های بومی و ابتکار‌های منطقه‌ای برای حل مسائل واقعی استفاده کنیم لذا از سواد پایه و جبران یادگیری تا توانمندسازی معلمان، سواد رسانه‌ای و استفاده هوشمندانه از فناوری و هوش مصنوعی نباید غافل شویم.

علی زاهد فر مشاور مدیرکل آموزش و پرورش فارس در امور جوانان نیز گفت: توجه به جوان‌گرایی از سیاست‌های آموزش و پرورش در دولت وفاق ملی است که مدیران باید آن را در دستور کار قرار دهند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان فارس هم گفت: پروژه معلم، ضامن سلامت سال تحصیلی -تربیتی است که هر اندازه بیشتر به موضوعات تعلیم و تربیت پرداخته شود در ضمن سال کیفیت و کمیت آموزشی بهتری را شاهد خواهیم بود.

علی کرم زاده افزود: برای اولین بار تمامی مراکز کودکستانی فارس دارای کد واحد سازمانی و میزان پوشش نوآموزی به صورت بر خط قابل رصد می‌باشد.

علیرضا مصلی نژاد رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش فارس نیز گفت: گستردگی حوزه فعالیت انجمن اولیاء و مربیان به گونه‌ای است که ضروری است کارشناس این حوزه در شهرستان‌ها مستقل باشد.

محمد باقری رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش فارس نیز گفت: مناطق و شهرستان‌ها باید اطلاعات کامل املاک خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند ومولد سازی موضوع مهمی است که باید با جدیت پیگیری شود.

منبع: آموزش و پرورش فارس