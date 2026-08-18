باشگاه خبرنگاران جوان - امین سینایی اجلاسیه روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر استان گفت: این استان با بیش از ۶۰۰ پروژه نهضت مدرسه سازی مورد نظر رئیسجمهور را در دستور کار قرار داده است.
او افزود: در قالب توسعه عدالت آموزشی در فضاهای آموزشی و تجهیزات تعداد ۱۳۷۱ کلاس درس در اول مهرماه در استان فارس به بهره برداری میرسد.
مدیرکل نوسازی مدارس فارس تصریح کرد: به میزان بودجهای که یک شهرستان و منطقه برای ساخت مدارس اختصاص میدهد اداره کل نوسازی نیز بودجهای به همین میزان اعتبار تخصیص خواهد داد.
آموزش و پرورش صرفا یک دستگاه نیست بلکه سرمایه ارزشمند اجتماعی است
سید احمد احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس هم اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشود که کشور با شرایط خاصی رو به رو است.
وی افزود: نیروهای نظامی در گرمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت بالای ۷۰ درصد در شرایطی نابرابر و سخت در جبهههای جنوب میجنگند.
احمدی زاده ادامه داد: نیرویهای آمریکا در هرکجا که حضور داشته باشند و ناامنی و خرابیها با خود به ارمغان میآورند و مردم آنجا روز خوشی را تجربه نخواهند کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷۰ شب مردم در خیابان حضور دارند بدون آنکه هیچ اخلالی را در نظام و جامعه ایجاد کنند لذا دولت همواره در کنار مردم در خیابان و نیروهای مسلح خواهد بود و در دفاع از میهن اسلامی مصمم است بنابراین نباید خیابانها خالی شود.
او اضافه کرد: مسئولیت تربیت فرزندان این جامعه بر عهده آموزش و پرورش است و این مسئله مسئولیت خطیر و سنگینی را بر. عهده معلمان گذاشته است.
احمدی زاده اذعان کرد: امروزه دانش آموزان اطلاعات خود را تنها از طریق مدرسه فرا نمیگیرند بلکه از راههای مختلف از جمله فضای مجازی میآموزند پس تربیت چنین دانش آموزانی به سهولت نخواهد بود.
او گفت: در حیطه تعلیم و تربیت مناطق کم برخوردار باید دراولویت آموزش و پرورش قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: تقویت هویت ایرانی و اسلامی بسیار مهم است و ما نمود این هویت سازی را در خیابانها میبینیم.
او اضافه کرد: مردم در دفاع از هویت اسلامی ایرانی حتی از مسئولین هم جلوتر است لذا آموزش و پرورش در این زمینه باید برای دانش آموزان برنامه داشته باشد.
احمدی زاده عنوان کرد: ایرانیها در طول تاریخ زبانزد بودهاند والگوی سایر جهانیان بودهاند و از سوی پیامبر ما هم برای مکارم اخلاقی مبعوث شده است بنابراین در تمدن ایران اسلامی هیچ چیز کم نداریم.
او ادامه داد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند برنامه ریزی دقیق و موثری است که باید در دستور کار باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: آموزش و پرورش صرفا یک دستگاه اجرایی نیست و با سایر دستگاهها تفاوت دارد بلکه یک سرمایه ارزسمنداجتماعی است.
او ادامه داد: استاندار ما به واسطه تجارب اجرایی که دارد یک ظرفیت عظیمی برای استان است که میتوانیم از این موقعیت در پیشرفت استان بهرهمند شویم.
منبع: آموزش و پرورش فارس