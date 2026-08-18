همزمان با برگزاری پویش سراسری افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق، طرح‌های آبرسانی به ۴۷۲ روستا در سراسر کشور، ۹۰ روستای استان کرمان از طرح‌های آبرسانی و رفع تنش آبی بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ طرح‌های آبرسانی و رفع تنش آبی ۹۰ روستای استان کرمان در پویش سراسری افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق در سراسر کشور با حضور برخط معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در مراسم افتتاح این طرح در روستای هوتک گفت: با حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه، ۶۵.۶ کیلومتر خط انتقال و ۲۵.۸ کیلومتر شبکه توزیع، مشکل کم‌آبی ۵۰ هزار و ۱۳۷ نفر از ساکنان این روستا‌ها برطرف و زمینه تأمین آب شرب پایدار برای آنان فراهم شد.

علیرضا عبدیان با اشاره به اولویت این شرکت در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، کاهش تنش آبی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی استان انجام شد و برای نیل به این هدف ۹۶۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

آبرسانی و رفع تنش آبی ۹۰ روستای استان کرمان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با تأکید بر اهمیت این طرح‌ها در پایداری آب شرب روستا‌ها در ۱۲ شهرستان تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در کاهش مشکلات ناشی از کمبود آب، بهبود شاخص‌های بهره‌مندی و افزایش رضایتمندی ساکنان روستا خواهد داشت.

عبدیان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اجرایی و فنی، تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی را با جدیت دنبال می‌کند تا بخشی از نیاز آبی مناطق دارای تنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

منبع: روابط عمومی آب‌های استان کرمان

برچسب ها: شرکت آبفا ، طرح آبرسانی
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