باشگاه خبرنگاران جوان- مهرداد نادری‌فر امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در جلسه توجیهی و آموزشی گزینشگران استان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گزینش آینده‌نگر اظهار کرد: چارچوب‌ها و شاخص‌های گزینش باید متناسب با نیاز‌های امروز و آینده جامعه طراحی شود تا بتواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

وی افزود: گزینش مچ‌گیری نیست و نباید به معنای سد یا مانع ورود افراد به سیستم اداری تلقی شود، بلکه هدف گزینش جلوگیری از ورود افراد ناسالم به سیستم است.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور با بیان اینکه امروز به گزینش آینده‌نگر نیازمندیم، گفت: نباید از تغییر و تحول هراس داشته باشیم.

نادری‌فر ادامه داد: پیشرفت و توسعه در تغییر اتفاق می‌افتد، نه در تثبیت گذشته. روش‌هایی که در گذشته برای گزینش استفاده می‌شد، از جمله اتکا به تحقیقات محلی، امروز دیگر پاسخگوی نیاز‌های جامعه نیست و باید روش‌های گزینش متناسب با شرایط روز تغییر کند.

‌وی تاکید کرد: افراد حق دارند از هر مرحله فرایند گزینش در پرونده خود مطلع باشند و ما نیز باید پاسخگو باشیم.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور خطاب به گزینشگران گفت: نباید با متد‌های ۴۰ سال پیش، نیرویی را برای ۳۰ سال آینده گزینش کرد.

نادری فر با بیان اینکه در روند گزینش باید به دنبال حداکثرسازی شایستگی باشیم، نه حداقل‌سازی ریسک، تصریح کرد: روش جذب و گزینش باید اصلاح و به‌روز شود تا نیروی خوبی برای آینده انتخاب کنیم.

وی همچنین با اشاره به تأثیر رفتار گزینشگران بر نگاه جامعه به این مجموعه، گفت: رفتار، گفتار، عملکرد، پوشش و نگرش گزینشگران در معرفی گزینش تأثیرگذار است و باید مراقب رفتار، کردار و گفتار خود باشیم تا مفهوم گزینش به شکل مطلوبی به مردم معرفی شود.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور در پایان گفت: قانون برای جامعه امری حیاتی است و مجریان قانون نیز باید به درستی انتخاب شوند. امروز انتخاب مجریان قانون به دست من و شماست و برای اجرای درست قانون باید مجری خوب انتخاب کنیم.

منبع: استانداری استان