زلزله ۷.۴ ریشتری که هفته گذشته کلمبیا را لرزاند تاکنون ۳۰۴ کشته بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس آخرین گزارش واحد ملی مدیریت ریسک بلایای طبیعی (UNGRD) در روز سه‌شنبه، زلزله ۷.۴ ریشتری که هفته گذشته کلمبیا را لرزاند و مرکز آن سن خوزه دل پالمار، چوکو بود، تاکنون ۳۰۴ کشته، ۴۵۴۸ زخمی و ۴۲۶ مفقود بر جای گذاشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که از زمان وقوع زلزله که باعث خسارت در مناطق وسیعی از این کشور شد، ۳۵۶ نفر نجات یافته‌اند. وضعیت اضطراری اکنون به ۱۵ اداره و ۴۷۲ شهرداری گسترش یافته است که در آنها ۱۲۳۷۸۹ خانواده آسیب‌دیده شمارش شده‌اند که معادل ۲۹۲،۰۴۳ نفر است.

منبع: رویترز