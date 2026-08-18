باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه مراسم آغاز آبرسانی به ۴۷۲ روستا با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی با مشارکت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به ثمر نشسته است، گفت: این موضوع مایه مباهات و افتخار است.

وی با بیان اینکه ایران در شاخص تأمین آب شرب در قله قرار دارد، افزود: در مقایسه با کشور‌های پیشرفته دنیا از منظر آب شرب ایران از رتبه بسیار خوبی برخوردار است، در آب شرب روستایی، اما نسبت به شهری کاستی‌هایی وجود دارد که در تلاش هستیم به وضعیت مطلوب برسیم. خوشبختانه رکورد‌های برنامه هفتم پیشرفت با سپری شدن نیمه آن شکسته شده و امید است با همت و توان داخلی پیمانکاران، تا پایان برنامه تمام روستا‌ها از نعمت آب بهره‌مند شوند.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا پایان سال طبق برنامه تمام اهداف محقق خواهد شد، تصریح کرد: ۵۰ روستا در هفته آبرسانی خواهد شد و این رکورد تنها مختص به این دوره نیست، بلکه به طور میانگین ۵۰ روستا در هفته آبرسانی می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به تزریق منابع مناسب برای توسعه و پیشرفت در سال جاری، گفت: امسال منابع مناسبی برای توسعه و پیشرفت پروژه‌ها تزریق شده است و نزدیک به ۵۰ همت منابع مالی وجود دارد که رقم قابل توجهی است. با این حال کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید مردم نیز با همکاری کمک کنند تا این شرایط خاص و ویژه سپری شود.

وی افزود: در تلاش هستیم با مشارکت مردم و با استفاده از اوراق، پروژه‌ها را پیش ببریم تا منابع نقدی محقق شود. خوشبختانه هیچ پروژه‌ای به دلیل عدم تزریق مالی تعطیل نشده است و تمام پروژه‌ها با قدرت در حال فعالیت هستند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت