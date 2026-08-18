وزیر نیرو گفت: در بخش روستایی به طور میانگین ۵۰ روستا در هفته آبرسانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه مراسم آغاز آبرسانی به ۴۷۲ روستا با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی با مشارکت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به ثمر نشسته است، گفت: این موضوع مایه مباهات و افتخار است.

وی با بیان اینکه ایران در شاخص تأمین آب شرب در قله قرار دارد، افزود: در مقایسه با کشور‌های پیشرفته دنیا از منظر آب شرب ایران از رتبه بسیار خوبی برخوردار است، در آب شرب روستایی، اما نسبت به شهری کاستی‌هایی وجود دارد که در تلاش هستیم به وضعیت مطلوب برسیم. خوشبختانه رکورد‌های برنامه هفتم پیشرفت با سپری شدن نیمه آن شکسته شده و امید است با همت و توان داخلی پیمانکاران، تا پایان برنامه تمام روستا‌ها از نعمت آب بهره‌مند شوند.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا پایان سال طبق برنامه تمام اهداف محقق خواهد شد، تصریح کرد: ۵۰ روستا در هفته آبرسانی خواهد شد و این رکورد تنها مختص به این دوره نیست، بلکه به طور میانگین ۵۰ روستا در هفته آبرسانی می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به تزریق منابع مناسب برای توسعه و پیشرفت در سال جاری، گفت: امسال منابع مناسبی برای توسعه و پیشرفت پروژه‌ها تزریق شده است و نزدیک به ۵۰ همت منابع مالی وجود دارد که رقم قابل توجهی است. با این حال کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید مردم نیز با همکاری کمک کنند تا این شرایط خاص و ویژه سپری شود.

وی افزود: در تلاش هستیم با مشارکت مردم و با استفاده از اوراق، پروژه‌ها را پیش ببریم تا منابع نقدی محقق شود. خوشبختانه هیچ پروژه‌ای به دلیل عدم تزریق مالی تعطیل نشده است و تمام پروژه‌ها با قدرت در حال فعالیت هستند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: وزیر نیرو ، آبرسانی
خبرهای مرتبط
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان :
۲۴۰ روستای سیستان و بلوچستان از آب سالم بهره مند شدند
همراهی مردم روند مصرف برق را کاهشی کرد/ ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد
آبرسانی آبفای فارس به ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن/ قرارداد ۳.۸ همتی واگذاری پساب به صنعت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ مرداد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
فروش دو خودروساز بزرگ کشور به ۷۰۰ همت رسید
اجاره‌بها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای بازنشستگان را تشکیل می‌دهد
محاصره دریایی در واردات حبوبات تاثیری ندارد/حبوبات به میزان مکفی در بنادر و انبار‌ها موجود است + فیلم
۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند+ فیلم
کدام استان‌ها بیشترین کارتخوان‌ها را دارند؟
قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۰ هزار تومان
گزارش اهم برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم منتشر شد
موافقت صمت با تخصیص سهمیه واردات موبایل
آخرین اخبار
۵۰ روستا در هفته آبرسانی می‌شود/ ایران در شاخص تأمین آب شرب شهری در قله قرار دارد
آسمان صاف در بسیاری از مناطق کشور
سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی
خرید تضمینی گندم از مرز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت
پرونده مسکن مهر تا یک سال آینده بسته می‌شود
توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل دریایی تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران
کمبود نيروی انسانی تا ۱۵ سال در بسیاری از کسب‌وکار‌ها نمود پیدا می‌کند
عرضه سبوس در بازارگاه فراهم شد
رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه امسال / مالیات عقب نمانده است
بانک مرکزی ادعای کسری پشتوانه سکوهای برخط طلا را تکذیب کرد
اطلاعیه قطعی مقطعی برق در منطقه نارمک
بررسی تصویب ۴۳ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ مرداد
محاصره دریایی در واردات حبوبات تاثیری ندارد/حبوبات به میزان مکفی در بنادر و انبار‌ها موجود است + فیلم
برای نجات اقتصاد، باید از بروکراسی و اقتصاد دستوری عبور کرد
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟
موافقت صمت با تخصیص سهمیه واردات موبایل
کدام استان‌ها بیشترین کارتخوان‌ها را دارند؟
فروش دو خودروساز بزرگ کشور به ۷۰۰ همت رسید
شاخص کل بورس از ارتفاع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد عبور کرد
آبرسانی به ۲۳۰۰ روستا و بهره‌برداری از ۱۱ سد در یک سال اخیر
واردات در ازای رفع تعهد ارزی ضربه‌ای به تولید داخل
اجاره‌بها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای بازنشستگان را تشکیل می‌دهد
کیفیت ساخت مسکن مهم‌تر از تعداد واحدهاست
کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه لیزینگ‌ها پیگیری می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اجاره‌داری حرفه‌ای باید به یکی از محورهای تأمین مسکن تبدیل شود
حل مسئله مسکن با افزایش تولید و تسهیلات محقق نمی‌شود
شناسایی بیش از ۶۰ هزار برق غیرمجاز در استان تهران/ تقسیط هزینه انشعاب در ۶ قسط