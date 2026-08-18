مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور با قهرمانی میزبان در خانه کشتی کرمان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کارگران کشور با حضور محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمحسن دلبری، سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، ابوذر عطاپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مسئولان، پهلوانان و ورزشکاران برگزار شد.

 

 

کرمان بر بام کشتی پهلوانی کارگران کشور

در پایان این رقابت‌ها، تیم کرمان با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های فارس و البرز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

کرمان بر بام کشتی پهلوانی کارگران کشور

در مراسم اختتامیه، مدال‌ها و جوایز ورزشکاران برتر با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مسئولان به آنان اهدا شد.

کرمان بر بام کشتی پهلوانی کارگران کشور

کرمان بر بام کشتی پهلوانی کارگران کشور

کرمان بر بام کشتی پهلوانی کارگران کشور

برچسب ها: مسابقات کارگران ، مسابقات کشتی ، اخبار ورزشی کرمان
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