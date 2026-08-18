باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ماموران یگان حفاظت شهرستان سقز در یک عملیات پایش و کنترل هوشمندانه، با بهره‌گیری از گزارش‌های دریافتی از انجمن زیست‌محیطی «کوژین»، موفق شدند محموله قاچاق این گونه ارزشمند حیات‌وحش را شناسایی و ضبط کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان، ضمن تأیید این خبر، با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان حیات‌وحش اظهار داشت: این خرس سیاه بلوچی (*Ursus thibetanus gedrosianus*) که از گونه‌های به‌شدت در معرض خطر انقراض در ایران است، در حال انتقال برای خروج از مرزهای کشور بود که با اقدام به موقع مأموران ناکام ماند.

فرزاد زندی افزود: این گونه ارزشمند پس از ضبط، بلافاصله برای بررسی‌های تخصصی، مراقبت‌های پزشکی و تیمار به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سقز منتقل شد. فرایند انتقال این حیوان به مراکز تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست و در نهایت بازگشت به زیستگاه اصلی‌اش، پس از اطمینان از سلامت کامل آن انجام خواهد شد.

زندی با اشاره به وضعیت بحرانی جمعیت خرس سیاه بلوچی، تصریح کرد: تخریب زیستگاه، تعارضات انسانی و قاچاق توله‌ها، این گونه را در وضعیت آسیب‌پذیری شدیدی قرار داده است. برخلاف باورهای عمومی، این حیوان ذاتاً خجالتی بوده و در مواجهه با خطرات معمولاً از درگیری مستقیم با انسان اجتناب می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان در پایان ضمن قدردانی از عملکرد هوشمندانه مأموران یگان حفاظت سقز و همکاری انجمن‌های مردم‌نهاد، نسبت به برخورد جدی و بدون اغماض دستگاه‌های قانونی با متخلفان و قاچاقچیان گونه‌های تحت حفاظت هشدار داد.