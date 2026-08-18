 یک قلاده خرس سیاه بلوچی که توسط قاچاقچیان با هدف خروج غیرقانونی از کشور در سقز جابه‌جا می‌شد، با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست کشف و نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی  - ماموران یگان حفاظت شهرستان سقز در یک عملیات پایش و کنترل هوشمندانه، با بهره‌گیری از گزارش‌های دریافتی از انجمن زیست‌محیطی «کوژین»، موفق شدند محموله قاچاق این گونه ارزشمند حیات‌وحش را شناسایی و ضبط کنند.

 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان، ضمن تأیید این خبر، با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان حیات‌وحش اظهار داشت: این خرس سیاه بلوچی (*Ursus thibetanus gedrosianus*) که از گونه‌های به‌شدت در معرض خطر انقراض در ایران است، در حال انتقال برای خروج از مرزهای کشور بود که با اقدام به موقع مأموران ناکام ماند.

فرزاد زندی افزود: این گونه ارزشمند پس از ضبط، بلافاصله برای بررسی‌های تخصصی، مراقبت‌های پزشکی و تیمار به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سقز منتقل شد. فرایند انتقال این حیوان به مراکز تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست و در نهایت بازگشت به زیستگاه اصلی‌اش، پس از اطمینان از سلامت کامل آن انجام خواهد شد.

زندی با اشاره به وضعیت بحرانی جمعیت خرس سیاه بلوچی، تصریح کرد: تخریب زیستگاه، تعارضات انسانی و قاچاق توله‌ها، این گونه را در وضعیت آسیب‌پذیری شدیدی قرار داده است. برخلاف باورهای عمومی، این حیوان ذاتاً خجالتی بوده و در مواجهه با خطرات معمولاً از درگیری مستقیم با انسان اجتناب می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان در پایان ضمن قدردانی از عملکرد هوشمندانه مأموران یگان حفاظت سقز و همکاری انجمن‌های مردم‌نهاد، نسبت به برخورد جدی و بدون اغماض دستگاه‌های قانونی با متخلفان و قاچاقچیان گونه‌های تحت حفاظت هشدار داد.

برچسب ها: کردستان ، خرس ها ، حیات وحش ، سقز ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
بازرسی از مناطق چهارگانه محیط زیست کردستان آغاز شد
آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان مهار شد
دستگیری متخلف زنده گیری کبک وحشی در سقز؛ ۸ قطعه پرنده کشف و ضبط شد
رکورد جدید در تالاب زریبار؛ نخستین مشاهده لک‌لک سیاه در مریوان
توقیف محموله چوب قاچاق در منطقه حفاظت‌شده «چلچمه‌مه و سارال»
بررسی دو پروژه شاخص در جلسه کارگروه ارزیابی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
نمایشگاه دستاوردهای تشکل‌های اجتماعی در سنندج برپا شد
دستگاه‌های «صدور آنی کارت سوخت» در سه شهر کردستان فعال شد
دبیر هیأت عالی گزینش کشور: هدف گزینش، رد صلاحیت مردم نیست/ درنظر گرفتن ۱۰ نمره برای میهن‌پرستی در گزینش‌ها
مسجد باید صدای استکبارستیزی و اسلام ناب باشد
تولید سالانه بیش از ۴۲۷هزار تن محصولات دامی در کردستان/ پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به دامداران
پورذهبی: گزینش باید با مدارا، انصاف و احترام همراه باشد
پورذهبی: گزینش باید با مدارا، انصاف و احترام همراه باشد
برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در سنندج پس از ۱۰ سال وقفه/ اجرای ۲۲ برنامه ویژه در هفته وحدت
بهره‌برداری از ۳طرح گردشگری کردستان با ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در هفته دولت