تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ - ۰ سپاهان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰ در ورزشگاه خانگی اش نقش جهان میزبان تراکتور تبریز بود.

نیمه اول این دیدار علی رغم موقعیت‌های ۲ تیم گلی درپی نداشت.

بالاخره در دقیقه ۸۳ امیرحسین حسین زاده با در اختیار گرفتن توپ در پشت محوطه جریمه و دریبل مدافع رو‌به‌رو با شوتی سنگین دروازه سید حسین حسینی را باز کرد.

در ادامه تلاش سپاهان جبران گل خوردده و متحمل نشدن یک شکست خانگی شدت پیدا کرد، اما در دقیقه ۳+۹۰ امیرحسین حسین زاده روی یک ضدحمله بازهم دروازه حسینی را باز کرد تا ضمن دبل در این دیدار تراکتور با نتیجه ۲ - ۰ به برتری برسد.

تراکتور در جدول لیگ برتر ۶ امتیازی شد و سپاهان نیز ۳ امتیازی باقی ماند.