باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد- شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در جمع خبرنگاران استان گفت: برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی که خاستگاه شان کرمان است و هنوز دفاتر خود را به کرمان یا شهرستان‌های مورد نطرشان منتقل نکرده‌اند مشمول افزایش مالیات خواهند شد.

وی افزود: عجیب است حتی یک شرکت اقتصادی ۷۰ شرکت زیرمجموعه دارد که هیات مدیره آن حداقل ۳۵۰ نفر هستند که بعضی از این مدیران حتی یک بار هم به کرمان سفر نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: ما برای ارتقا صنعت فولاد استان تلاش‌های خوبی شاهدیم که یک همت بودجه برای فولاد پارس مصوب شد که با مشارکت مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ استان و تیم اقتصادی استانبه زودی کار خود را شروع می‌کند و ظرف سه سال یکی از افتخارات دیگر کرمان به ثمر خواهد رسید.

وی گفت: وقتی شرکت فولاد اصفهان درجنگ آسیب دید همه گفتند کاش برای ایجاد فولاد‌های دومی سومی هم فکر کرده بودیم.

وی با اشاره به ترک فعل برخی مدیران در سطح کشور، گفت: بعد از جنگ قطعا ترک فعل بسیاری مدیران کشور باید رسیدگی شود در حالی که کار در شرایط جنگی باید جهادی باشد ولی برخی مدیران بهانه جنگ را گرفته و کار نمی‌کنند.

حسن پور بیان کرد: ۸ چشمه آب در اطراف شهر کرمان ایجاد شده و از سه روز قبل ۱۲۰ لیتر آب شرب شیرین وارد جریان آب شهر کرمان شده و پیش بینی ما این است که روزانه بالای ۴۰۰ لیتر آب وارد جریان آب شهر شود.

نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: کار دیگری که انجام شده در اندوهجرد مردم برای آب شرب مشکل داشتند با کار تیمی انجام شده بیش از ۴۰۰ لیتر آب وارد شبکه آب اندوهجرد شد.

وی تصریح کرد: برخی شرکت‌های معدنی استان بجای ۱۵ درصد حقوق دولتی ۲۰ درصد هم هزینه می‌کنندو انتقال آب خلیج فارس اگر این شرکت‌ها وارد عمل نمی‌شدند وارد کرمان نمی‌شد.

وی تاکید کرد: به دیوان محاسبات نامه‌ای نوشتیم و از امسال هرشرکتی که دفترش به کرمان منتقل نشود ۲۵ درصد باید افزایش مالیات بدهد.

وی تصریح کرد: در نظارت مجلس ضعیف عمل میکنیم اگر نظارت خوب وبجا بود الان وضعیت بهتربود.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت های صنعتی ومعدنی افتخار کرمان هستند گفت: فردا در همایش صنعت و معدن با حضور معاونین وزیر صمت شاهد قدردانی از تلاش آنان شود.

حسن پور اظهار کرد: در خصوص بنزین در کرمان طرحی با کمک استاندار و شرکت نفت در دست کارشناسی است وتاکنون در سطح دولت و وزارت نفت برای بنزین به هیچ نتیجه مشخصی نرسیدیم اینکه قیمت بنزین باقیمت ارزان‌تر از آب ارائه شود هم فکر اشتباهی است چرا که بنزین متعلق به آیندگان است.

وی گفت: طبق توصیه رهبر شهید درست است نمایندگان مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کنند، اما ایشان توصیه کردند در امور مربوط به مردم از وکیل مردم کمک بگیرید.