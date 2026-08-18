آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه توموکو آکانه، رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی و عبدالله سِیه، مقام رسمی این دیوان اعمال کرد.

به‌گزارش وب‌سایت این آژانس، آکانه، تبعه ژاپن که از سال ۲۰۲۴ به عنوان رئیس دیوان کیفری بین‌المللی خدمت کرده است و سیه، تبعه سنگال، به فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده وزارت خزانه‌داری اضافه شدند.

هر دو تحریم طبق فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳، «اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی»، که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ۶ فوریه ۲۰۲۵ امضا کرد، اعمال شد و از آن زمان برای تحریم ۱۰ مقام دیوان کیفری بین‌المللی از جمله دادستان کل سابق کریم خان و هشت قاضی مورد استفاده قرار گرفته است.

این فهرست هرگونه دارایی آمریکایی آکانه و سیه را مسدود می‌کند و آمریکایی‌ها و نهاد‌ها را از انجام معاملات با آنها منع می‌کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل جنایات جنگی در غزه، فشار بر دیوان را تشدید کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته کمپینی را با هدف از بین بردن آنچه دولت ترامپ آن را تهدید دیوان کیفری بین‌المللی برای «حاکمیت آمریکا» توصیف کرده است، آغاز کرد.

مارکو روبیو ماه گذشته در کمپ دیوید سخنرانی کرد و گفت که دیوان کیفری بین‌المللی با ادعای صلاحیت بر کشور‌هایی که عضو دیوان نیستند، «مشروعیت خود را از دست داده است». ایالات متحده عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و مدت‌هاست که با صلاحیت آن مخالف است.

ترامپ سپس گفت که روبیو به دنبال «دفاع از بی‌بی و افراد مختلف دیگر» است که اشاره‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بود.

آکانه، ششمین رئیس دیوان کیفری بین‌المللی و اولین ژاپنی‌تباری که این سمت را بر عهده دارد، از زمان آغاز تحریم‌ها بار‌ها از آن انتقاد کرده و در ماه دسامبر به مجمع کشور‌های عضو دیوان گفت که این اقدامات نحوه تفسیر قضات از اختیاراتشان را تغییر نخواهد داد.

آکانه در این مجمع گفت: «ما هرگز هیچ نوع فشاری را از هیچ‌کس در مورد مسائل مربوط به تفسیر چارچوب قانونی و قضاوت پرونده‌ها نمی‌پذیریم.» او تأکید کرد که «استقلال و بی‌طرفی دیوان، ستاره‌های قطبی ما هستند و تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.»

دیوان کیفری بین‌المللی هنوز بیانیه‌ای در مورد آخرین تحریم‌ها صادر نکرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دیوان کیفری بین المللی ، خزانه داری آمریکا
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