دو واحد تولیدی جدید با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در شهرک ثامن قم افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان -دو واحد جدید در حوزه تولید مبلمان، کابینت، درب و کمد دیواری در شهرک ثامن قم افتتاح شد که بستری برای اشتغال مستقیم حدود ۶۲ نیروی کار متخصص فراهم کرده است.

واحد نخست که بر تولید مبلمان تمرکز دارد، ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ ست مبل در ۷ مدل مختلف را دارا می‌باشد. در کنار آن، واحد دوم با تمرکز بر تولید کابینت‌های سفارشی، انواع درب و کمد دیواری و قفسه‌های کتاب، ظرفیت تولید سالانه هزار و ۵۰۰ متر مربع محصولات دکوراسیون و چوب را در اختیار بازار قرار می‌دهد.

همچنین در جریان این مراسم، کلنگ ساخت طرح‌های زیرساختی شهرک ثامن نیز به زمین خورد.

ساخت آتش‌نشانی و نمازخانه این شهرک با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد و مقرر شده است ظرف مدت ۶ ماه آینده، این مجموعه‌ها به بهره‌برداری برسند تا خدمات رفاهی و ایمنی لازم برای استقرار کامل واحد‌ها فراهم شود.

منبع:صدا و سیما