باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - چهل روز از خاکسپاری رهبر شهید گذشت؛ چهل روزی که برای مردم ولایتمدار کردستان، نه مجالی برای فراموشی، که فرصتی برای بازخوانی میثاقنامهای خونین با آرمانهای والای آن بزرگمرد بود.
قلب سنندج حاکی از حضوری است که واژهها در توصیف شکوه آن لنگ میزنند. میدان آزادی، در حصار جمعیتی بود که با چشمانی نمناک و گامهایی استوار، آمدند تا ثابت کنند شهادت، فرجام یک راه نیست، بلکه آغاز تحولی نو در کالبد امت است.
مردم متدین و غیور سنندج، در این آیین باشکوه، نشان دادند که اگرچه کالبد مادی آن رهبر فرزانه در خاک آرمیده، اما اندیشه و آرمان او در جانهای تشنهی حقیقت تکثیر شده است.
در میان هیاهوی حزن و اندوه، آنچه بیش از همه رخنمایی میکرد، مفهوم بلند «ایستادگی» بود.
سوگواران حاضر در میدان، با صلابتی برخاسته از ایمان، پیامی صریح به بدخواهان مخابره کردند: علمی که با خون بلند شده، با اشک فرو نخواهد افتاد.
جوانان غیور کرد، در کنار پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، دوشادوش یکدیگر ایستادند تا بر این حقیقت صحه بگذارند که سنندج، همچنان دژ مستحکم صیانت از ارزشهای انقلاب و میراث شهیدان است.
این همایش عظیم، روایتگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای رهبری است.
فریادهای لبیک و طنین شعارهای وحدتبخش، در فضای میدان آزادی پیچید تا یادآور شود که خون شهید، در رگهای این مرز و بوم جاری است و هر چهلروزه، آغازی است بر یک جوشش دوباره. مردم داغدار اما بصیر، با حضور حماسی خود اعلام داشتند که مسیرِ ترسیمشده توسط آن شهید والامقام، با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ طوفانی را یارای لرزاندن این بنیان مرصوص نیست.
تبیین مکتب شهادت در سایهسار میلاد نبی (ص)
امام جمعه کامیاران، در این مراسم با اشاره به تقارن این ایام با ماه ربیعالاول، اظهار داشت: ماه ربیعالاول، ماه میلاد برترین مخلوقاتی است که تاریکخانه دنیا را با نور هدایت خود روشنی بخشید و حتی تاریخنگاران منصف غیرمسلمان نیز بر این حقیقت اذعان دارند که پیامبر اکرم (ص) شخصیتی برگزیده و خاص در تاریخ بشریت بودهاند؛ پیامبری که خداوند او را شاهد، مبشر و منذر برای جهانیان قرار داد.
حجتالاسلام سید محسن حسینی، با پیوند میان سیره نبوی و فرهنگ ایثار، افزود: امروز ما با تمسک به فرهنگ شهادت که زلال جاری از مکتب عاشوراست، این پیام را به جهانیان مخابره میکنیم که در برابر تمامی مستکبران ایستادهایم و در این مسیر، پیروزی حتمی است.
وحدت؛ عامل سردرگمی دشمن
امام جمعه کامیاران با تحلیل وضعیت کنونی جبهه معاند، تأکید کرد: امروز دشمن در اوج آشفتگی و سردرگمی قرار دارد و برای مقابله با این توطئهها، راهی جز اتحاد و همدلی وجود ندارد. باید با تقویت وحدت کلمه، سر این مار را درهم کوبید؛ چرا که قدرت ما در انسجام و حضور در خیابانها و میادین است.
وی در خصوص مباحث کلان سیاست خارجی و موضوع مذاکرات، تصریح کرد: در مسئله مذاکره یا عدم مذاکره، ملاک و معیار ما تنها نظر رهبر معظم انقلاب است و همه ملت ایران، یکصدا و مطیع فرمانهای ولیفقیه خود هستیم و با بصیرت از این مسیر منحرف نخواهیم شد.
قدردانی از خادمان ملت و پاسداران امنیت
حجتالاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ارج نهادن به تلاشهای دولت، بیان داشت: «باید از رئیسجمهور محترم کشورمان قدردانی کرد که در این شرایط دشوار، ذرهای از خدمت به مردم فروگذار نمیکند.
وی همچنین با تقدیر از نیروهای مسلح مقتدر کشور، تصریح کرد: درود بر نیروهای مسلحی که جانانه در برابر دشمن صفآرایی کردند و با صلابت خود، آنان را وادار به عقبنشینی ساختند. این اقتدار، پشتوانه امنیت ملی ماست.
مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در سنندج، با عهدی دوباره میان مردم و آرمانهای انقلاب به پایان رسید. حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی، تأکید کردند که آرمانهای آن رهبر شهید، قطبنمای حرکت ملت ایران است و این ملت، با تکیه بر ایمان و وحدت تا رسیدن به قلههای پیشرفت و اقتدار، مسیر ایستادگی را ادامه خواهد داد.