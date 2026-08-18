باشگاه خبرنگاران جوان- طهماسب نجفی، روز سهشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راههای استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، افزود: متاسفانه عادت ناپسند ریختن نخالههای ساختمانی در کنار معابر و خروجیهای بزرگراهی، چهره کلانشهر کرمانشاه را بهعنوان یک مقصد گردشگری زشت کرده است؛ پلیس باید طبق قانون، رانندگان کامیونهای متخلف را توقیف و جهت اعمال جریمه به مراجع قضایی تحویل دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت که بر کاهش ۱۰ درصدی تصادفات در سال تاکید دارد، گفت: تحقق این برنامه نیازمند تلاش همهجانبه است؛ طبق آمار ارائه شده توسط پلیس راه، تعداد تصادفات منجر به فوت در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
نجفی با بیان اینکه تعداد مجروحان نیز در همین فاصله زمانی ۱۴ درصد کاهش داشته و آمار جانباختگان نیز روند کاهشی را نشان میدهد، ادامه داد: روند کاهشی آمار فوتیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با فرهنگسازی مناسب و برنامهریزی بهتر قابل تداوم است و میتوان با این کار جان بسیاری را نجات داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: کاهش تصدیگری بخش دولتی و افزایش نقشآفرینی مردم میتواند به فراگیر شدن فرهنگ رانندگی و رعایت ایمنی کمک شایانی کند.
وی با اشاره به پیشرفت طرح نهضت آسفالت خیابانهای شهر کرمانشاه با حمایت مدیریت ارشد استان و اجرای شهرداری، افزود: این اقدامات در کاهش تصادفات بسیار اثرگذار است؛ همچنین نصب دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی و استانداردسازی سرعتگیرها در کاهش آمار فوتیها در شهر کرمانشاه نقش مثبتی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زوار حسینی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: عملیات آسفالت و خطکشی از ورودیهای ششگانه استان منتهی به خسروی توسط راهداری در ایام اربعین انجام شد؛ همچنین پنج و نیم کیلومتر از مسیر منتهی به پایانه سومار تعریض و بهسازی شد و یک جاده دسترسی اختصاصی، مشابه جاده برکت خسروی، برای تردد زوار حسینی در مسیر سومار ایجاد شد.
استان کرمانشاه ۲ مرز رسمی و ۵ بازارچه مرزی دارد
به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه در مجموع ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است و سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر میشود.
شهرستان مرزی قصرشیرین با بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز، ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق از این ۲ مرز انجام میشود.
مرز رسمی پرویزخان قطب اقتصادی غرب کشور و از مرزهای فعال است که صادرات کالاهای غیر نفتی از کشورمان به کشور عراق از طریق این مرز صورت میگیرد.
هم اکنون عمده کالاهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق به ویژه شهرهای کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام میشود.
مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین دارای بزرگترین پایانه زمینی بین المللی خاورمیانه است.