باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر مرادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم شامگاه سه‌شنبه با تشریح این حادثه اظهار کرد: شدت سوانح موجب شد سه نفر از هموطنان جان خود را از دست بدهند که ۲ نفر از آنان در محل وقوع تصادف جان باختند و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

وی افزود: در مجموع این ۲ حادثه که طی ۲ روز متوالی در محور‌های مواصلاتی شهر درگهان و شهر طبل رخ داد، چهار نفر نیز مصدوم شدند و نیرو‌های فوریت‌های پزشکی پس از دریافت گزارش هر یک از حوادث، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و اقدامات امدادی و درمانی لازم را انجام دادند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ادامه داد: در حادثه نخست که در محور مواصلاتی شهر درگهان رخ داد، پس از اعلام وقوع سانحه به مرکز فوریت‌های پزشکی، تیم‌های اورژانس برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

مرادی بیان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، یک دستگاه آمبولانس از شهر رمکان و یک دستگاه آمبولانس مستقر در شهر درگهان به محل اعزام شدند و نیرو‌های اورژانس با هماهنگی و همکاری مشترک، اقدامات اولیه درمانی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

وی گفت: نیرو‌های فوریت‌های پزشکی در این حادثه، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان، تمام توان خود را برای انجام اقدامات درمانی اولیه و کمک به پایداری شرایط جسمی آنان به کار گرفتند و روند امدادرسانی تا تعیین تکلیف وضعیت مصدومان ادامه یافت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم درباره حادثه دوم نیز اظهار کرد: این سانحه در شهر طبل و در ساعات شب رخ داد و پس از دریافت تماس و گزارش وقوع حادثه، تیم فوریت‌های پزشکی بلافاصله برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل اعزام شد.

مرادی افزود: با توجه به تعداد مجروحان این حادثه و ضرورت حضور نیرو‌های امدادی بیشتر، کد پایگاه دولاب نیز در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شد تا عملیات امدادرسانی با حضور تیم‌های بیشتر و متناسب با شرایط حادثه انجام شود.

وی ادامه داد: نیرو‌های اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای رسیدگی اولیه به مصدومان را انجام دادند و روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با توجه به شرایط موجود در محل حادثه دنبال شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با اشاره به پیامد‌های این دو سانحه رانندگی گفت: در مجموع، این حوادث سه فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت که ۲ نفر در صحنه تصادف جان باختند و یک نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

مرادی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حوادث و آرزوی سلامتی برای مصدومان، تأکید کرد: نیرو‌های اورژانس در هر ۲ سانحه پس از اطلاع از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات امدادی و درمانی اولیه را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: حضور سریع تیم‌های فوریت‌های پزشکی در صحنه حوادث رانندگی، ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه درمانی از جمله اقداماتی بود که در جریان رسیدگی به این ۲ حادثه در محور‌های مواصلاتی شهر درگهان و شهر طبل انجام شد.