باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از مسئولان وزارت کشور، گمرک و استان سیستان و بلوچستان با حضور در مرز کوهک، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و الزامات مورد نیاز برای ارائه خدمات مرزی را بررسی کردند.

در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف مرز کوهک بازدید شده و وضعیت امکانات، زیرساخت‌های موجود و نحوه انجام تشریفات گمرکی و سایر فرآیندهای مرتبط با خدمات مرزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شناسایی نیازهای موجود، بررسی الزامات فعالیت رسمی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از دیگر محورهای این بازدید بود تا اقدامات لازم برای آماده‌سازی مرز کوهک و بهسازی راه‌های دسترسی به مرز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری آن در چارچوب فعالیت رسمی دنبال شود.

ضمن اینکه اعلام موافقت طرف پاکستانی به طور رسمی، به عنوان یکی از شروط اصلی جهت ایجاد مرز رسمی مطرح گردید.

در این بازدید، مهدی حسن عباسی، مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و معاون وی، اکبر جلال‌نژاد معاون دفتر هماهنگی استان‌های گمرک ایران، علی خلیل‌آبادی معاون انتظامی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان سراوان و نمایندگانی از سازمان راهداری و گذرنامه حضور داشتند.

منبع گمرکات استان