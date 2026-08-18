باشگاه خبرنگاران جوان - در این مرحله از برنامه «نذر خدمت ۹»، تعداد ۲۰۰ فانوس خورشیدی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال میان خانواده‌های کپرنشین و عشایری فاقد دسترسی به شبکه برق توزیع شد. این اقدام با همراهی اداره امور عشایری شهرستان خاش و با هدف پاسخ به یکی از نیازهای اساسی خانواده‌های ساکن در مناطق دورافتاده انجام گرفت.

سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، با اشاره به اجرای این بخش از برنامه «نذر خدمت ۹» اظهار کرد: در اجرای این برنامه، تلاش شده است خدمات و اقلام حمایتی متناسب با نیازهای واقعی مردم و شرایط زندگی آنان در مناطق مختلف استان ارائه شود.

وی افزود: تأمین روشنایی برای خانواده‌هایی که در مناطق فاقد شبکه برق و در شرایط جغرافیایی دشوار زندگی می‌کنند، اقدامی مؤثر در ارتقای ایمنی و رفاه آنان است و استفاده از فانوس‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های روزمره این خانواده‌ها را کاهش دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان با قدردانی از همراهی اداره امور عشایری، خیرین و حامیان اجرای این برنامه، بر استمرار خدمات بشردوستانه و هدفمند جمعیت هلال‌احمر در مناطق عشایری و دورافتاده تأکید کرد.

توزیع ۲۰۰ فانوس خورشیدی با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال، بخشی از اقدامات برنامه ملی «نذر خدمت ۹» در شهرستان خاش است که با هدف پاسخگویی به نیازهای واقعی خانواده‌های ساکن در مناطق فاقد دسترسی به شبکه برق و ارتقای کیفیت زندگی آنان اجرا شد.

منبع جمعیت هلال احمر استان