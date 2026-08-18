خبرنگاران در اعتراض به عدم حضور سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال و نساجی، در نشست پس از بازی سرمربی استقلال حاضر نشدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری پس از مسابقه نساجی مازندران و استقلال تهران فقط با پوشش خبری اظهارات سید مجتبی حسینی سرمربی نساجی از سوی خبرنگاران حاضر در ورزشگاه همراه بود.

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال روز گذشته به جای حضور در محل نشست خبری، در لابی هتل محل اقامت تیم استقلال اظهارات خود درباره بازی را ضبط و منتشر کرد. 

سرمربی استقلال امشب نیز پس از مسابقه با اینکه در ورزشگاه حضور داشت در سالن نشست خبری ورزشگاه شهید وطنی حضور نیافت و «اوزجان بیزاتی» دستیار خود را به سالن فرستاد. پس از حضور بیزاتی در سالن نشست خبری، خبرنگاران حاضر در محل اعلام کردند با توجه به تکرار غیبت سرمربی استقلال، حاضر به پوشش اظهارات مربی استقلال نیستند و سالن کنفرانس را به همین دلیل ترک می‌کنند.

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، استقلال ، لیگ برتر فوتبال ، نساجی مازندران
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