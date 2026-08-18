باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که مشارکت انگلیس در حملات علیه روسیه، مشارکت در جنگ تلقی می‌شود و نسبت به «عواقب» آن هشدار داد.

لاوروف در مصاحبه‌ای با وستی گفت که روسیه در صورت هدف قرار گرفتن منافع یا اموالش حق پاسخ دادن دارد.

وی تأکید کرد: «اگر کسی به منافع ما، به اموال ما تجاوز کند، ما نیز حق داریم مشارکت مستقیم نیرو‌های موشکی انگلیس در حملات علیه فدراسیون روسیه را که با افتخار اعلام شده است، به عنوان مشارکت در جنگ با تمام عواقب ناشی از آن در نظر بگیریم.»

بیانیه او پس از گزارش تایمز مبنی بر اینکه نیرو‌های اوکراینی در شش ماه گذشته از پهپاد‌های ساخته شده توسط دو شرکت انگلیسی در حملاتی در عمق خاک روسیه، از جمله حملات به پالایشگاه‌های نفت در ولگوگراد و نزدیک مسکو و همچنین مراکز لجستیکی استفاده کرده‌اند، منتشر شد.

طبق این گزارش، این حملات همچنین زیرساخت‌های حمل و نقل و سایت‌های متعلق به Wildberry، بزرگترین خرده‌فروش آنلاین روسیه را هدف قرار داده‌اند.

سفارت روسیه روز دوشنبه انگلیس را به همدستی در حملات تروریستی اوکراین متهم کرد و هشدار داد که حمایت فزاینده لندن از کی یف عواقبی خواهد داشت. این سفارتخانه گفت: «هرچه دخالت در این درگیری عمیق‌تر و حمایت از ماشین تروریستی کی یف بیشتر باشد، هزینه آن بیشتر خواهد بود.»

اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس در پاسخ گفت که انگلیس به «حمایت ۱۰۰٪ از اوکراین» ادامه خواهد داد.

برنهام در جریان بازدید از ولورهمپتون در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که انگلیس برای کمک به اوکراین در دفاع از خود، حمایت ارائه می‌دهد و افزود که دولت‌های متوالی انگلیس در طول این درگیری همین موضع را حفظ کرده‌اند.

منبع: آناتولی